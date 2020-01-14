Доллар и евро в Украине заметно подорожали

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 15 января на уровне 24,0257 грн. за доллар и 26,6889 грн. за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.



За последний банковский день официальный доллар в Украине подорожал на 10 копеек, 14 января официальный курс был на уровне 23,92 грн. за доллар. В то же время евро подорожал на 6 копеек – с 26,62 грн. за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Согласно данным исследования экспертов ресурса Picodi, наиболее активно растет минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом. Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан – у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская Аравия и Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют Мексика, Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а затем – Польша, Беларусь и Украина.

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