Доллар и евро в Украине заметно подорожали

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
на 15 января на уровне 24,0257 грн. за доллар и 26,6889 грн. за евро. Об этом
свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.
За последний банковский день официальный доллар в Украине
подорожал на 10 копеек, 14 января официальный курс был на уровне 23,92 грн. за
доллар. В то же время евро подорожал на 6 копеек – с 26,62 грн. за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина стала 15-ой из 54 стран в
мировом рейтинге
роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%. Согласно
данным исследования экспертов ресурса Picodi, наиболее активно растет
минимальная зарплата в Нигерии – повысилась на 64%, по сравнению с 2018 годом.
Однако уровень гарантированной минимальной оплаты все равно остается в этой
стране одним из самых низких в мире - 74 доллара. На второй ступени Азербайджан
– у него 37,7%, а на третьей – Аргентина – 37,1%. В топ-5 попали еще Саудовская
Аравия и Армения: имеют по 33% и 25% соответственно. Далее по рейтингу следуют
Мексика, Чили, Пакистан, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, а
затем – Польша, Беларусь и Украина.
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