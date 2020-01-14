Стало известно, в каких украинских городах программистам платят больше всего

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Зарплаты украинских программистов почти во всех
категориях, за исключением Software Engineer, в последние полгода заметно
выросли. В Software Engineer зарплата выросла только в Киеве, Харькове, Днепре и
Запорожье. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на исследование DOU.
В опросе, который проходил с 2 декабря 2019 года до 5
января 2020 года, приняли участие более 10 тыс. человек. Зарплаты указаны в
долларах после вычета налогов.
На 200 долл. в среднем выросли зарплаты в Software Architect,
на 150 долл. – в TechLead,
на 100 долл. – в Senior Software Engineer,
на 50 долл. – в Junior SE. В то же время в Software Engineer в большинстве
городов Украины средняя зарплата не изменилась, а в некоторых даже снизилась.
Senior-специалисты в Киеве в среднем зарабатывают по 4 тыс. долл.,
что на 500 долл. больше, чем в Харькове, и на 250 долл. больше, чем во Львове. Начинающие
специалисты в топ-городах меньше всего получают в Харькове – 600 долл., больше
всего в Киеве – 840 долл. Средняя зарплата разработчиков в Ивано-Франковске
составляет 2 тыс. долл., в Одессе – 1550 долл.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина стала 15-ой
из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с
повышением суммы размером 13,2%.
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