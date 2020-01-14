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Стало известно, в каких украинских городах программистам платят больше всего

Больше остальных зарабатывают программисты в Киеве

14 января 2020, 23:11
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зарплаты украинских программистов почти во всех категориях, за исключением Software Engineer, в последние полгода заметно выросли. В Software Engineer зарплата выросла только в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на исследование DOU.

В опросе, который проходил с 2 декабря 2019 года до 5 января 2020 года, приняли участие более 10 тыс. человек. Зарплаты указаны в долларах после вычета налогов.

На 200 долл. в среднем выросли зарплаты в Software Architect, на 150 долл. – в TechLead, на 100 долл. – в Senior Software Engineer, на 50 долл. – в Junior SE. В то же время в Software Engineer в большинстве городов Украины средняя зарплата не изменилась, а в некоторых даже снизилась.

Senior-специалисты в Киеве в среднем зарабатывают по 4 тыс. долл., что на 500 долл. больше, чем в Харькове, и на 250 долл. больше, чем во Львове. Начинающие специалисты в топ-городах меньше всего получают в Харькове – 600 долл., больше всего в Киеве – 840 долл. Средняя зарплата разработчиков в Ивано-Франковске составляет 2 тыс. долл., в Одессе – 1550 долл.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина стала 15-ой из 54 стран в мировом рейтинге роста минимальных заработных плат с повышением суммы размером 13,2%.


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Источник: https://tech.liga.net/technology/novosti/programmistom-vygodnee-byt-v-kieve---issledovanie-zarplat
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