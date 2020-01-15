В Кабмине определились, какие предприятия не отдадут на приватизацию

Кабинет министров утвердил перечень предприятий, не подлежащих приватизации, доля государства в которых составляет свыше 50%, сообщает "Укринформ".



"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должен рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



Так, среди акционерных обществ, в которых доля государства составляет 50% + 1 акция, не подлежат приватизации НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", "Укрзализныця", "Укрпошта", АО "Хартрон", ПАО "Киевский завод "Радар", НПО "Киевский завод автоматики", завод "Маяк", Украинский НИИ авиационной технологии, НИИ электромеханических приборов.



В перечень запрещенных к приватизации компаний, 100% акций которых принадлежат государству, входит "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Спецоборонмаш", Харьковский механический завод, Центральное конструкторское бюро "Протон", ГП "Антонов", Житомирский бронетанковый завод, ГП "Завод имени В. А. Малышева", Харьковский бронетанковый завод и др.



Гончарук также подчеркнул, что правительство намерено усилить контроль над эффективностью использования госсобственности и управления стратегическими предприятиями.



Как сообщал сайт "Комментарии", по данным Фонда госимущества план приватизации в 2019 году выполнен только на 3%.







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