В Нацбанке рассказали о рисках для финансового сектора Украины

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В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили об основных риски, которые
в настоящее время представляют угрозу для финансового сектора Украины. Об этом говорится в
документе "Программа действий Национального банка на 2020 год", который опубликован на
сайте регулятора.
Так, среди внешних рисков называют усиление торговых войн и
повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках. Ведь в прошлом году
глобальная торговля замедлилась под давлением геополитических событий. Сейчас "Мировая торговая организация" ожидает роста торговли в 2020 году на 2,7%. Отмечается,
что эскалация торгового противостояния США с Китаем имеет волновую динамику, но
обострение произошло из-за протестов в Гонконге. К тому же, не исключают угрозы из-за "Брекзита" для финансового рынка Евросоюза, а еще остерегаются развития
противостояния США-Иран. Еще одним внешним риском указана эскалация военного
конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.
"Этот риск несколько снизился, если сравнивать с прошлым годом, но он
остается актуальным, - заявили в НБУ. - В пользу снижения говорят
масштабный обмен пленными, разведение войск и возобновление диалога в
нормандском формате. Признание Международным судом ООН в Гааге своей юрисдикции
в деле Украины против России открывает возможности для судебного давления на агрессора.
В противовес имеем выдачу паспортов на временно неконтролируемых территориях и
новые поставки оружия российских вооруженных сил, то есть угрозы остаются".
Отмечается, что до сих пор не решена проблема реинтеграции территорий Донбасса
и восстановление границ, а проведение выборов в оккупированных районах может нести
угрозы. Кроме того, по данным НБУ, в Европе и США активизировались экономические и
политические силы в поддержку РФ и против Украины.
Документ НБУ содержит информацию и о внутренних рисках для финансового
сектора страны. Так, речь идет об угрозе институциональной независимости центробанка.
В НБУ утверждают, что в 2019 году подвергались немалому давлению, в частности, напомнили о митингах,
судебных делах по экс-собственникам "ПриватБанка". Кроме того, что ко внутренним
рискам относят пиковые выплаты по государственному долгу.
"Продолжается период активного погашения долгов, привлеченных
Украиной в кризисные периоды. Показатель отношения долга к ВВП уменьшается, однако
валютные выплаты по государственному долгу до сих пор остаются концентрированными и значительными",
- говорится в документе.
"Комментарии" ранее писали, что Нацбанк озвучил план работы на год и опубликовал "Стратегию НБУ в 2020 году".
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