«Индекс Биг-Мака»: реальный курс гривни должен составлять 10,05 грн. за доллар

Украинская гривня стала одной из самых недооцененных валют мира. Реальный курс нацвалюты в нашей стране должен быть на уровне 10,05 грн. за доллар. Об этом со ссылкой на исследование журнала The Economist, который рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности, пишет Громадське.



Исследование, которое впервые провели в 1986 году, оценивает стоимость бургеров в "МакДоналдс" во всех странах мира с ее стоимостью в США.

Согласно данным последнего исследования, "Биг-Мак" в Украине стоит 57 грн. (59 грн. по состоянию на сегодняшний день), в то время в США его стоимость составляет 5,67 долл. С учетом этих данных, курс доллара в Украине должен составлять 10,05 грн. за доллар.

Согласно "Индексу Биг-Мака" самыми недооцененными валютами в мире в течение последнего года стали южноафриканский рэнд (62%) и российский рубль (61,2%) В то же время, самой переоцененной валютой назвали швейцарский франк, который должен стоить на 18,4% меньше.

Стоит отметить, что "индекс Биг-Мака" определяется для того, чтобы узнать, каким является реальный курс валют в определенном государстве. Продукцию McDonald's выбрали для того, чтобы составить более целостную картинку происходящего. Расчетной единицей считается бургер "Биг-мак". Именно он представлен в больнистве стран миру и содержит много компонентов, чтобы понять, какая стоимость продукта в тои или иной стране.

Индекс позволяет, насколько не соответствует стоимости валют у стран, где уровни доходов народятся приблизительно на одном уровне.

Год назад курс гривни по "индексу Биг-Мака должен был быть на уровне 9,68 грн. за доллар.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты пояснили снижение курса гривни и дали прогноз.

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