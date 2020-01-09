Нет доверия: эксперты пояснили снижение курса гривни и дали прогноз

Согласно курсу, установленному Национальным банком Украины на 9 января, доллар подорожал на 16 копеек (до 23,83 грн), евро - на 10 копеек (до 26,49 грн.), лишь российский рубль не изменился в цене (0,381 грн.).



Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно ослабления нацвалюты.

Ослабление временно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет ослабление гривни сезонным фактором.



"Как правило, в январе всегда происходит девальвация. И если сравнить с предыдущими годами, падение – несущественное, - подчеркивает экономист. - В начале года, как правило, все отдыхают - экспортеры, банки… На рынке - вялая ситуация. При этом наполнять бюджет как-то надо, платить по внешним долгам – надо, выполнять социальные обязательства – надо. Вот и имеем ослабление. Но в феврале, как правило, идет ревальвация, начинают продавать излишки валюты. Думаю, так будет и в этот раз".



Бюджет и психология

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин напоминает, что рекордное укрепление гривни в прошлом году связывали, прежде всего, с "пирамидой" облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Сам валютный рынок Украины, по мнению эксперта, является абсолютно управляемым и конъюнктурным.



"Когда государству выгодно – гривню ослабляют или укрепляют, - поясняет Якубин. – При этом часть отраслей, да и бюджет, несут ощутимые потери. Так, укрепление (внепрогнозное) гривни в прошлом году привело к тому, что госказна недополучила, по разным данным, от 70 до 100 миллиарда гривен, в том числе таможенных сборов. К тому же высокий курс ударил по украинским экспортерам. Часть нашей продукции стала менее конкурентоспособной из-за сильной гривни. И то, что сейчас наблюдается некое колебание курса, может связано с политикой правительства, которое пытается переиграть ситуацию, подводя нацвалюту под те прогнозы, которые заложены в бюджет. А именно - курс в 27 гривен за доллар".



Отчасти ослабление гривни может быть вызвано психологическими моментами. В том числе – нестабильностью на Ближнем Востоке, подчеркивает политолог.



"Но во многом колебание нацвалюты – именно контролируемый процесс. Есть ручное управление. А из-за него нет доверия к государству. Именно поэтому даже при рекордном укреплении гривни мы не видим снижения цен на товары. Зато видим падение промпроизводства", - отмечает Якубин.



По словам эксперта, в дальнейшем на курс может повлиять ряд факторов, включая подписание (не подписание) новой программы с МВФ (и условий, которые могут быть выдвинуты Фондом); продолжение (прекращение) игр с "пирамидой ОВГЗ"; действий (бездействий) правительства в ответ на определенные вызовы.



Правильная политика продолжится

Обменный курс гривни определяется в процессе балансировки спроса и предложения валют, то есть рынком. Государство не устанавливает курс, хотя НБУ и имеет инструменты влияния на курс (в частности, выкуп или продажа валют), поясняет доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.



"Экспортеры и украинские трудовые мигранты заинтересованы в некотором ослаблении гривни по отношению доллару. Импортерам, туристам выгоднее усиление гривни, - говорит эксперт. - Иностранный капитал и валюта украинцев, заходящие в Украину, способствуют усилению гривны, так как для выкупа ОВГЗ, локальных инвестиций (а потенциально - покупки земли), покупок разного рода требуется гривня - и спрос на нее возрастает. Если же иностранные инвесторы (а в 2019 году такие сигналы были от Арселор-Миттал, табачных компаний и других) или украинский бизнес выводят ресурсы из Украины, то растет спрос на валюту".



В 2020 году с одной стороны ожидается продолжение правильной и успешной, по мнению Андрея Длигача, политики Минфина по замещению валютных долгов гривневыми, что в большой степени влияет на укрепление гривни.



"С другой стороны - будет рост прямых иностранных инвестиций и переводов средств мигрантов. Следовательно, базовым сценарием является дальнейшее укрепление гривни, - прогнозирует доктор экономических наук. - Украинским экспортерам придется научиться быть эффективными при курсе 20. И хотя в Украине редко реализуются базовые сценарии, тем не менее, рекомендую выстраивать бизнес-модели в кризисном их варианте. Ведь прогнозировать можно только то, чем реально управляешь".



Напомним, ранее эксперты дали сайту "Комментарии" прогноз для гривни на 2020 год.

