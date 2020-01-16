В Украине в два раза снизились цены на импортный газ

Стоимость импортного газа для Украины снизилась в 2 раза в течение последнего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Отмечается, что средняя таможенная стоимость пригодного газа в декабре 2019 года составляла 4130,6613 грн. (176,6935 долл.) за тысячу кубических метров. По сравнению с декабрем 2018 года стоимость голубого топлива снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте, когда цена импортного газа была на уровне 9062,3226 грн. за 1 тыс. куб. м. В долларовом эквиваленте цена за год снизилась на 46,3% – с 329,0421 долл. за тысячу кубических метров газа.

Снизились цены на газ и в сравнении с ноябрем прошлого года – на 3,4% в гривне (с 4276,6958 грн. за 1 тыс. куб. м) и на 0,4% в долларах (с 177,3801 долл. за тыс. куб. м).

Ранее "Комментарии" писали, что российское ПАО "Газпром" отказался от претензий к Украине относительно оплаты за поставки газа в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с начала оккупации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!