В Украине в два раза снизились цены на импортный газ

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Стоимость импортного газа для Украины
снизилась в 2 раза в течение последнего года. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что средняя таможенная стоимость пригодного
газа в декабре 2019 года составляла 4130,6613 грн. (176,6935 долл.) за тысячу
кубических метров. По сравнению с декабрем 2018 года стоимость голубого топлива
снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте, когда цена импортного газа была на
уровне 9062,3226 грн. за 1 тыс. куб. м. В долларовом эквиваленте цена за год снизилась
на 46,3% – с 329,0421 долл. за тысячу
кубических метров газа.
Снизились цены на газ и в сравнении с ноябрем
прошлого года – на 3,4% в гривне (с 4276,6958 грн. за 1 тыс. куб. м) и на 0,4%
в долларах (с 177,3801 долл. за тыс. куб. м).
Ранее "Комментарии" писали, что российское
ПАО "Газпром"
отказался от претензий к Украине относительно оплаты за поставки газа в
оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с начала оккупации.
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