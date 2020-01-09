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Главная / Украина / Россия решила не требовать от Украину плату за газ, поставленный в ОРДЛО
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Россия решила не требовать от Украину плату за газ, поставленный в ОРДЛО

Эта позиция закреплена в новом газовом контракте

сегодня, 17:18
Автор:

• Мария Чиренко

Российский “Газпром” отказался от претензий к Украине относительно оплаты за поставки газа в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает "РБК-Украина".

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - сказал топ-менеджер НАК.

По словам Витренко, в предыдущем газовом контракте указаны точки входа в газотранспортную систему Украины, которые сейчас находятся на оккупированном Донбассе. В рамках нового контракта  российский монополист отказался от требований об оплате газа, поставленного в ОРДЛО с начала оккупации.

Напомним, 30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.  Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".

Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии.

Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gazprom-otkazalsya-kompensatsiy-postavki-1578573536.html
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