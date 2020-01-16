Темпы роста мировой экономики стремительно снижаются: в 2019 году достигли уровня 2008 года

Темпы роста мировой экономики в 2019 году снизились до показателей времени глобального финансового кризиса 2008 года. Кроме того, возрастающая напряженность между странами может стать причиной замедления глобального роста в нынешнем году. Об этом идет речь в докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы", опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).



В докладе говорится, что рост мирового валового продукта в прошлом году снизился до 2,3%, а это наиболее низкий показатель с периода 2008-2009 годов, когда мир был погружен в глобальный финансовый кризис. Кроме того, негативное влияние на ситуацию также оказывают затянувшиеся торговые споры и неопределенность в области мировой политики.

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