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Темпы роста мировой экономики стремительно снижаются: в 2019 году достигли уровня 2008 года

Экономисты обеспокоены стремительным снижением мировой экономики

16 января 2020, 23:57
Автор:

• Татьяна Веремеева

Темпы роста мировой экономики в 2019 году снизились до показателей времени глобального финансового кризиса 2008 года. Кроме того, возрастающая напряженность между странами может стать причиной замедления глобального роста в нынешнем году. Об этом идет речь в докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы", опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В докладе говорится, что рост мирового валового продукта в прошлом году снизился до 2,3%, а это наиболее низкий показатель с периода 2008-2009 годов, когда мир был погружен в глобальный финансовый кризис. Кроме того, негативное влияние на ситуацию также оказывают затянувшиеся торговые споры и неопределенность в области мировой политики.


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Источник: https://1prime.ru/News/20200116/830805346.html
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