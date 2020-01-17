Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила 1 трлн долларов

Рыночная стоимость компании Alphabet превысила 1 трлн долларов. По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ стоимость акций Alphabet класса А составила 1450,16 долл., а цена закрытия класса C — 1451,70 долл. В результате общая стоимость компании рекордно выросла, превысив отметку в 1 трлн долл. Об этом пишет РБК.



Отмечается, что стоимость акций Alphabet за 16 дней нынешнего года выросла на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. В то же время, в течение прошлого года акции компании продемонстрировали рост в 28%.

Согласно информации исследовательской компании eMarketer, в 2019 году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и 31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале прошлого года выручка предприятия достигла 40,5 млрд долл. – на 20% больше, чем за третий квартал 2018 года.

Кроме Alphabet в "клубе одного триллиона" находится Apple. Капитализация этой компании превысила отметку в 1 трлн долл. еще летом 2018 года, а вот окончательно осела в списке после сентября прошлого года. На сегодняшний день стоимость компании составляет 1,41 трлн долл.

Также в списке была китайская PetroChina – в 2007 году. Правда сейчас капитализация составляет 158 млрд долл.

Microsoft перешагнула триллионный порог в апреле 2019 года и сейчас ее стоимость находится на уровне 1,25 трлн долл. Больше всего поражает стоимость Saudi Aramco, которая на сегодня составляет около 7 трлн долл. Отметку в триллион перешагивал и Amazon. Правда удержаться не удалось и сейчас капитализация составляет 937,7 млрд долл.

Ранее "Комментарии" писали, что темпы роста мировой экономики стремительно снижаются.

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