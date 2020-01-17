Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила 1 трлн долларов

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Рыночная стоимость компании
Alphabet превысила 1 трлн долларов. По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ стоимость
акций Alphabet класса А составила 1450,16 долл., а цена закрытия класса C — 1451,70
долл. В результате общая стоимость компании рекордно выросла, превысив отметку
в 1 трлн долл. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что стоимость акций Alphabet за 16 дней нынешнего года
выросла на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. В то же время,
в течение прошлого года акции компании продемонстрировали рост в 28%.
Согласно информации исследовательской компании eMarketer, в 2019
году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и
31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале прошлого года
выручка предприятия достигла 40,5 млрд долл. – на 20% больше, чем за третий
квартал 2018 года.
Кроме Alphabet в "клубе одного триллиона" находится Apple. Капитализация
этой компании превысила отметку в 1 трлн долл. еще летом 2018 года, а вот окончательно
осела в списке после сентября прошлого года. На сегодняшний день стоимость
компании составляет 1,41 трлн долл.
Также в списке была китайская PetroChina – в 2007 году. Правда сейчас
капитализация составляет 158 млрд долл.
Microsoft перешагнула триллионный порог в апреле 2019 года и
сейчас ее стоимость находится на уровне 1,25 трлн долл. Больше всего поражает стоимость Saudi Aramco,
которая на сегодня составляет около 7 трлн долл. Отметку в триллион перешагивал и Amazon. Правда
удержаться не удалось и сейчас капитализация составляет 937,7 млрд долл.
Ранее "Комментарии" писали, что темпы
роста мировой экономики стремительно снижаются.
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