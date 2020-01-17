Продажа земли в Украине без референдума невозможна, – Медведчук

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Закон об открытии рынка земли
сельскохозяйственного назначения в Украине нельзя принимать без проведения всеукраинского
референдума. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель
Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук.
Политик отмечает, что представители
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подали к проекту данного закона
всего 3299 правок, среди которых очень важной являются правки касательно проведения
общенародного референдума. Медведчук акцентировал внимание на том, что эти
правки политсила подавала не ради количества, а потому, что законопроект на
самом деле нужно дорабатывать.
"Наша позиция однозначна –
продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция,
которую мы будем отстаивать", – подчеркнул Медведчук.
Кроме того, депутат отметил, что
представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут
обращаться в Конституционный суд, если парламент откажется рассматривать правки
к законопроекту №2178. Виктор Медведчук также уточнил, что всего к проекту
закона подано 4018 правок.
Политик уверен, что если члены
фракции не настаивали бы на рассмотрении правок, то законопроект уже давно, как
и землю, похоронили бы.
Напомним, председатель
Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
заявлял, что принятие закона об открытии рынка земли – это требование МВФ,
Сороса и Вашингтона.
Ранее "Комментарии" писали, что
утром 15 января жители
столицы собрались у жилого дома, где в одной из квартир проживает глава
государства Владимир Зеленский, чтобы выразить свой протест в отношении
открытия рынка земли.
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