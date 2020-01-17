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Продажа земли в Украине без референдума невозможна, – Медведчук

Политик считает, что законопроект об открытии рынка земли нуждается в множественных правках

сегодня, 20:04
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Закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине нельзя принимать без проведения всеукраинского референдума. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик отмечает, что представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подали к проекту данного закона всего 3299 правок, среди которых очень важной являются правки касательно проведения общенародного референдума. Медведчук акцентировал внимание на том, что эти правки политсила подавала не ради количества, а потому, что законопроект на самом деле нужно дорабатывать.

"Наша позиция однозначна – продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция, которую мы будем отстаивать", – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, депутат отметил, что представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут обращаться в Конституционный суд, если парламент откажется рассматривать правки к законопроекту №2178. Виктор Медведчук также уточнил, что всего к проекту закона подано 4018 правок.

Политик уверен, что если члены фракции не настаивали бы на рассмотрении правок, то законопроект уже давно, как и землю, похоронили бы.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что принятие закона об открытии рынка земли – это требование МВФ, Сороса и Вашингтона.

Ранее "Комментарии" писали, что утром 15 января жители столицы собрались у жилого дома, где в одной из квартир проживает глава государства Владимир Зеленский, чтобы выразить свой протест в отношении открытия рынка земли.


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