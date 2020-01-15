"Утро начинается не с кофе": у дома Зеленского протестуют против рынка земли

Сегодня примерно с 6:30 утра по местному времени жители столицы собрались у жилого дома, где в одной из квартир проживает глава государства Владимир Зеленский, чтобы выразить свой протест в отношении открытия рынка земли. Об этом сообщил 112 канал с места событий.

Так, по словам корреспондента, акция оказалась немногочисленной: около 50 человек пришли с транспарантами, где написали, что продажа сельскохозяйственной земли иностранцам - это "деребан" и обворовывание украинского народа.

Все участники акции призвали президента выйти для диалога с людьми, но по сообщениям СМИ, ни Зеленский, ни его представители к митингующим выходить не стали. Стоит отдать должное, при этом никто не видел и привычных для первых лиц государства кортежей, а значит, не исключено, что Владимир Зеленский не проигнорировал людей, а просто физически не имел возможности уделить им личное время.

Отметим, что квартира украинского гаранта, где он проживает вместе с супругой и детьми, находится в доме поблизости Мариинского парка.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера украинские аграрии и сочувствующие перекрыли центральные улицы Киева в знак протеста против снятия моратория на продажу земли.

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