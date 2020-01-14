Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада "Праздники закончились": в центре Киева митингуют против открытия рынка земли
НОВОСТИ Все новости

"Праздники закончились": в центре Киева митингуют против открытия рынка земли

Участники акций перекрыли транспортное движение в правительственном квартале

сегодня, 13:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня в районе улиц Банковой и Грушевского в Киеве возобновились акции протеста, где участники заявляют свое категорическое несогласие с принятым в первом чтении Верховной Радой закон о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель в руки иностранным лицам. Об этом передает РБК-Украина.

Демонстранты блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. В частности, на улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечение улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу.

Акции носят стихийный характер, общественный порядок контролируют специальные отряды Нацполиции, кинологов, взрывотехников и МЧС.

Политических партий на месте перекрытия улиц пока нет.

Напомним, накануне Нового года в Киеве прошел громкий протест против открытия рынка земли, где были задействованы добровольцы "Нацкорпуса" во главе с бессменным комбатом Андреем Билецким, а также многочисленные провокаторы, которые неоднократно совершали акты нападения на сотрудников полиции и Нацгвардии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-prinyala-osnovu-zakon-zelenskogo-otmene-1578998838.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...