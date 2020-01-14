"Праздники закончились": в центре Киева митингуют против открытия рынка земли

Сегодня в районе улиц Банковой и Грушевского в Киеве возобновились акции протеста, где участники заявляют свое категорическое несогласие с принятым в первом чтении Верховной Радой закон о снятии моратория с продажи сельскохозяйственных земель в руки иностранным лицам. Об этом передает РБК-Украина.

Демонстранты блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. В частности, на улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечение улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу.

Акции носят стихийный характер, общественный порядок контролируют специальные отряды Нацполиции, кинологов, взрывотехников и МЧС.

Политических партий на месте перекрытия улиц пока нет.

Напомним, накануне Нового года в Киеве прошел громкий протест против открытия рынка земли, где были задействованы добровольцы "Нацкорпуса" во главе с бессменным комбатом Андреем Билецким, а также многочисленные провокаторы, которые неоднократно совершали акты нападения на сотрудников полиции и Нацгвардии.





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