Акции протеста под Радой: Нацкорпус и полиция устроили очередную потасовку

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Возле Верховной Рады, где сегодня пройдет очередное
пленарное заседание парламента, зафиксированы первые потасовки с участием
активистов и полиции.
Как сообщает с места событий корреспондент издания
"Комментарии", один из представителей "Нацкорпуса" ударил
полицейского в грудь, после чего между сторонами конфликта возникла потасовка. Что же
стало причиной столкновения и кто стал зачинщиком, пока неизвестно.
Отметим, что возле Верховной Рады собрались представители
"Нацкорпуса" и сторонники партии "Батькивщина", которые
протестуют против открытия в Украине рынка земли.
Напомним, 17 декабря возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли и митинг "евробляхеров".
Из-за потасовки следователи готовят подозрения трем участникам акций протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые нанесли серьезные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.
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