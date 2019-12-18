Акции протеста под Радой: Нацкорпус и полиция устроили очередную потасовку

Возле Верховной Рады, где сегодня пройдет очередное пленарное заседание парламента, зафиксированы первые потасовки с участием активистов и полиции.

Как сообщает с места событий корреспондент издания "Комментарии", один из представителей "Нацкорпуса" ударил полицейского в грудь, после чего между сторонами конфликта возникла потасовка. Что же стало причиной столкновения и кто стал зачинщиком, пока неизвестно.

Отметим, что возле Верховной Рады собрались представители "Нацкорпуса" и сторонники партии "Батькивщина", которые протестуют против открытия в Украине рынка земли. Кроме того, по информации нашего журналиста, протестные акции проходят и возле Офиса Президента, где активисты "АвтоЕвроСилы" требовуют снижения стоимости растаможки импортных авто.





Напомним, 17 декабря возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли и митинг "евробляхеров". Активисты "Национального корпуса", которые протестовали против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ. "Евробляхеры", в свою очередь, фактически парализовав движение по ул. Грушевского, требовали снижения стоимости растаможки импортных авто.

Из-за потасовки следователи готовят подозрения трем участникам акций протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые нанесли серьезные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.



