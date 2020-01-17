В МВФ рассказали, когда будет согласована программа помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) согласует решение по программе финансовой помощи для Украины после того, как наша страна выполнит все предварительные условия. Об этом рассказала главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает "РБК-Украина".



Георгиева рассказала, что сейчас представители МВФ продолжают работать с Украиной и уже достигли определенных договоренностей. После того, как страна выполнит все согласованные моменты, представители Фонда направятся к Исполнительному совету.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2020 году около 1,4 млрд долл. Отмечается, что в нынешнем году наша страна должна выплатить Фонду 999,648 млн спецправ заимствования

Также мы писали, что первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, после выполнения которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Также мы писали, что украинские эксперты оценили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

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