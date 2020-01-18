Глава МВФ предупредила мир о возможной Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила, что мировая экономика может вернуться в Великую депрессию, которая случилась в первой половине ХХ века. Об этом она заявила во время выступления в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, передает издание The Guardian.



Георгиева напомнила, что Великая депрессия была вызвана неравенством между разными группами населения и нестабильностью финансового сектора. По ее словам, за последние 20 лет разница в доходах между странами сократилась, однако неравенство внутри стран только увеличилось. Например, в Великобритании 10% самых богатых людей владеют таким же совокупным доходом, как и 50% наименее состоятельных британцев. Тенденция в росте неравенства доходов может привести к политическим потрясениям и усилению позиций популистов.



По ее словам, в ближайшие 10 лет усиление торгового протекционизма и изменение климата могут привести к социальной и финансовой нестабильности в мире.

Как сообщал сайт "Комментарии", темпы роста мировой экономики в 2019 году снизились до показателей времени глобального финансового кризиса 2008 года.

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