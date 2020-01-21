Создание нового госпредприятия "Укруголь": эксперты оценили идею Минэкоэнерго

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды приняли решение создать специализированное государственное предприятие (ГП) "Укруголь". Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", критически оценили эту идею.

"Попытка решить проблемы убыточных предприятий за счет остальных"

Согласно документу, подписанному профильным министром Алексеем Оржелем, и опубликованному на сайте ведомства, новое ГП создается для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля. Но учитывая запущенную массовую приватизацию госпредприятий, создание очередного ГП вызывает вопросы.

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев подчеркивает, что вопрос реорганизации шахт, которые находятся в управлении Минэкоэнерго, назрел давно. Но решать его точно нужно не созданием нового ГП.

"Государство на протяжении многих лет финансирует убыточные предприятия из госбюджета, отодвигая решение этого вопроса все дальше, - отмечает эксперт. - Проблема в том, что закрытие шахт требует значительных средств, которые необходимо направить на трудоустройство шахтеров и членов их семей. Необходимо создать условия для создания в шахтерских городках предприятий малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, способной заменить той, что существовала ранее. Это охватывает и энергетическую, и коммунальную, и социальную инфраструктуру. К сожалению, вместо того, чтобы решать эти проблемы, государство предпочитает создавать всевозможные корпорации с неопределенными полномочиями, функциями - для объединения оставшихся в его управлении шахт".

Нынешняя попытка - не первая, напоминает Рябцев. Несколько лет назад уже была предпринят попытка создать ГП "Уголь Украины", которое тоже должно было способствовать реанимации работы госпредприятий, вошедших бы в его состав. Однако из этого ничего не вышло.

"Создание каких-либо надстроек над предприятиями, которым и так сложно конкурировать с частными компаниями на рынке (формирование которого не завершено), не имеет никакого смысла, - подчеркивает эксперт. - Угольные ГП способны самостоятельно продавать добываемое сырье – при создании надлежащих условий для их деятельности. Но это справедливо лишь для экономически рентабельных предприятий. Объединение же всех шахт под одной "крышей напоминает определение средние температуры по палате. И является попыткой решить проблемы убыточных предприятий за счет остальных. К тому же, создание такого рода посредника не исключает появление дополнительной коррупционной составляющей. Ведь само по себе это ГП "Укруголь" ничего не будет ничего производить, а также не будет оказывать каких-либо сервисных услуг добывающим предприятиям".

"Имеется и политический подтекст"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что создание таких ГП - это коррупционная схема, впрочем, имеется и политический подтекст.

"Периодически их создают, ликвидируют. Посредник – это всегда тот, на ком можно заработать, - поясняет экономист. - Раз это ГП, то будет иметь преференции. Оно будет покупать уголь по одной цене, перепродавать по другой. Будет заложена сумма расходов на его существование. И будет "распиливаться" бюджет".

Охрименко подчеркивает, что все "лакомые кусочки" угольной отрасли уже приватизированы. Оставшиеся - не представляют ценность.

"Нынешние шахты, которые входят в различные ГП, выгоднее закрыть. Потому что их надо постоянно дотировать из бюджета. И вот теперь создают предприятие, которое якобы будет защищать. Ведь с политической точки зрения закрыть шахты сложно, будет социальный протест", - поясняет эксперт логику властей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кабмине определились, какие предприятия не отдадут на приватизацию.

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