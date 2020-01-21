Рыночная экономика больше не привлекает людей по всему миру, - опрос

Больше половины населения планеты, а именно 56% больше не верят а преимущества капитализма в сравнении с другими экономическими системами. Об этом сообщает западное агентство Edelman, специализирующееся на ежегодных опросах о стабильности и доверии в разных концах света.

Так, по состоянию на осень 2019 года агентство опросило 34 тысячи человек по всему миру и пришло к выводу, что капитализм перестал соответствовать надеждам людей.

Согласно результатам, 83% опрошенных боятся потерять свою работу из-за ухудшения экономики, отсутствие нужных навыков, автоматизацию процессов и конкуренции со стороны иностранцев.

74% опрошенных сказали, что чувствуют несправедливость в обществе и хотят перемен. 26% отметили, что живут без надежды.

47% ожидают, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. Наиболее оптимистичные люди живут в Кении (90%), Индонезии (80%) и Индии (77%). Пессимистические ожидания у жителей Японии (15%), Франции (19%) и Германии (23%).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах роста безработицы в Украине в последние месяцы.

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