Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Рыночная экономика больше не привлекает людей по всему миру, - опрос
НОВОСТИ Все новости

Рыночная экономика больше не привлекает людей по всему миру, - опрос

Большинство респондентов живут в постоянной тревоге потерять работу и ощутить на себе социальную несправедливость

21 января 2020, 18:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Больше половины населения планеты,  а именно 56% больше не верят а преимущества капитализма в сравнении с другими экономическими системами. Об этом сообщает западное агентство Edelman, специализирующееся на ежегодных опросах о стабильности и доверии в разных концах света.

Так, по состоянию на осень 2019 года агентство опросило 34 тысячи человек по всему миру и пришло к выводу, что капитализм перестал соответствовать надеждам людей.

Согласно результатам, 83% опрошенных боятся потерять свою работу из-за ухудшения экономики, отсутствие нужных навыков, автоматизацию процессов и конкуренции со стороны иностранцев.

74% опрошенных сказали, что чувствуют несправедливость в обществе и хотят перемен. 26% отметили, что живут без надежды.

47% ожидают, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас. Наиболее оптимистичные люди живут в Кении (90%), Индонезии (80%) и Индии (77%). Пессимистические ожидания у жителей Японии (15%), Франции (19%) и Германии (23%).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах роста безработицы в Украине в последние месяцы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...