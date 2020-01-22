В Украине хотят ввести электронные акцизные марки: подробности

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В Украине разрабатывают систему
электронных акцизных марок, которые заменят обычные бумажные, клеящиеся на
алкогольную продукцию как подтверждение об уплаченном налоге. Об этом в своем
канале в Telegram рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По словам министра, акцизные
марки в нашей стране массово подделываются и до 50% алкоголя продается "в
черную". Проблема угрожает здоровью украинцев, а также несет колоссальные
убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год, - Дубилет) и рассаживает коррупцию.
Тогда как цифровые акцизные марки, действующие в других странах, позволяют отслеживать продукцию в электронной форме с
момента производства до момента продажи.
Однако министр указал на дороговизну
запуска такого проекта, в частности, относительно обеспечения всех магазинов специальными
сканирующими устройствами. И Дубилет заявил, что нашли путь избежать значительных
расходов со стороны бизнеса и государства.
"Мы будем наносить на
обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов
устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную
систему, а только "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", -
пояснил министр.
Так, система не потребует
от бизнеса нового оборудования, а государству будет достаточно работать с информацией,
которая передается в кассовые чеки, чтобы "активировать" и "деактивировать"
акцизные марки.
"Это позволит создать
простое мобильное приложение (либо чат-бот), которым налоговики и граждане смогут
сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого
приложения система приведет к сокращению черного рынка", - написал Дубилет.
Среди минусов он указал
такой нюанс: это дополнительный "пик" на кассах, что немного замедлит
обслуживание.
Ранее "Комментарии" писали, что
стало известно, сколько денег украинцы тратят
на алкоголь ежемесячно.
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