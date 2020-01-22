В Украине хотят ввести электронные акцизные марки: подробности

В Украине разрабатывают систему электронных акцизных марок, которые заменят обычные бумажные, клеящиеся на алкогольную продукцию как подтверждение об уплаченном налоге. Об этом в своем канале в Telegram рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По словам министра, акцизные марки в нашей стране массово подделываются и до 50% алкоголя продается "в черную". Проблема угрожает здоровью украинцев, а также несет колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год, - Дубилет) и рассаживает коррупцию. Тогда как цифровые акцизные марки, действующие в других странах, позволяют отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи.

Однако министр указал на дороговизну запуска такого проекта, в частности, относительно обеспечения всех магазинов специальными сканирующими устройствами. И Дубилет заявил, что нашли путь избежать значительных расходов со стороны бизнеса и государства.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а только "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - пояснил министр.

Так, система не потребует от бизнеса нового оборудования, а государству будет достаточно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки, чтобы "активировать" и "деактивировать" акцизные марки.

"Это позволит создать простое мобильное приложение (либо чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", - написал Дубилет.

Среди минусов он указал такой нюанс: это дополнительный "пик" на кассах, что немного замедлит обслуживание.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно.

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