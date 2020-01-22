"Лучше в конвертах": украинцы не готовы платить налоги со своих зарплат

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Согласно данным, полученным в ходе социологического опроса во всех регионах Украины, большинство граждан готовы быть официально оформлены на своих рабочих местах, но при этом преимущественную долю зарплаты держать в тени и получать "в конвертах". Об этом свидетельствует результаты Центра Разумкова.
Важно отметить, что в данном случае респондентами выступают как работники, так и работодатели, безработные и предприниматели, работающие на себя. Почти 60% опрошенных не готовы целиком детенизировать доходы от своей деятельности.
При этом лишь 46% среди безработных ответили, что не готовы согласиться на целиком не облагаемую налогом заработную плату.
Для подавляющего числа украинцев, а именно 78%, сумма зарплаты выступает главным критерием для выбора места работы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировая общественность - средний и низший класс - разочаровалась в капиталистическом устройстве экономики.
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