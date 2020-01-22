Аудит в высших органах власти и крупных госкомпаниях: эксперты рассказали, каких результатов стоит ждать от проверок

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Счетная палата в 2020 году намерена провести более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду, Центральную избирательную коммисию, Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Конституционный Суд Украины (КСУ), "Укрзализныцю", "Укрпочту", Службу внешней разведки. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько эффективны такого рода проверки и чего в них больше – экономики или политики.
Доктор
экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат
V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что проведение таких проверок является
конституционной обязанностью Счетной палаты, которая призвана контролировать
эффективность использования бюджетных средств. Так что какой-то политической
составляющей он в грядущих проверках не видит.
"В
годы, которые я провел в Верховной Раде, я знакомился с результатами подобных
аудитов. Как правило, находилось много злоупотреблений. Но уголовных дел я не
помню, – отмечает экономист. – Думаю, определенного рода материала направлялись
Министерству финансов как распорядителю средств. Возможно, виновные получали
выговоры".
Алексей
Плотников считает важным наказывать за выявленные нарушения на уровне
соответствующих органов, в том числе с подключением Генпрокуратуры.
Аналитик ОО "Слово
и Дело" Валентин Гладких также призывает не искать в подобных проверках
политический подтекст.
"Счетная
палата просто выполняет свои непосредственные функции… Другое дело – последствия проверок. Я за 15
лет работ в аппарате Верховной Рады видел множество отчетов Счетной палаты, в
которых указывалось на нецелевое использование средств, а также на иные
нарушения. Но об открытии уголовных производств по результатам этих отчетов я
не слышал, – отмечает Гладких. – Есть такая известная в определенной среде
поговорка: "Нет бога кроме учета, и контроль – пророк его". Так вот, контроль,
безусловно, необходим. Но необходима и неотвратимость наказания для тех
должностных лиц, которые причастны к нецелевому или неэффективному
использованию средств госбюджета".
При этом, по
словам эксперта, есть важный нюанс: действующее в Украине законодательство во
многих аспектах так плохо прописано, что если придерживаться всех пунктов "до
буковки", страну может охватить глобальный "итальянский страйк", когда вся
работа останавливается из-за точного следования инструкции.
"Выход –
работать и над усовершенствованием законодательства, и над тем, чтобы оно
неукоснительно соблюдалось всеми, независимо от должности", – резюмирует
Валентин Гладких.
Руководитель
политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь
Рейтерович считает, что без политики аудит не обойдется.
"Эти проверки
– достаточно серьезный инструмент. Если их проводить по процедуре, в
соответствии с действующим законодательством, они дадут ответы, насколько
эффективно тратятся госсредства. Нередко – неэффективно. И нередко после того,
как нашлись злоупотребления, делу не дают ход, – отмечает эксперт. – И те, кого
поймали на злоупотреблении, оказываются в "подвешенном состоянии". На них
имеются определенные материалы, так что они становятся "ручными", начинают
делать то, что им говорят те, в чьих руках решение дать или не дать ход делу.
Именно так экономика у нас превращается в политику".
Игорь
Рейтерович предполагает, что грядущие проверки "от Счетной палаты" выявят много
злоупотреблений.
"Понятно, что
злоупотребления "повесят" на предыдущую власть. Это выгодно действующей власти
– и политически, и информативно. А там, глядишь, и "сажать будут". Тем более,
что очередная весна близко, – отмечает эксперт. – К тому же, подобный аудит
позволит избавиться от неудобных для новой власти людей, которые по тем или
иным причинам остаются на своих должностях. А полученные результаты проверки
могут помочь им "уйти". Так что грядущий аудит будет явно с политическим
подтекстом".
Ранее "Комментарии"
писали, что Счетная
палата Украины проведет свыше 80
аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти
и крупных госкомпаниях. Во время аудита будет изучаться эффективность
расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и
на реализацию реформ.
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