Аудит в высших органах власти и крупных госкомпаниях: эксперты рассказали, каких результатов стоит ждать от проверок

Счетная палата в 2020 году намерена провести более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду, Центральную избирательную коммисию, Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Конституционный Суд Украины (КСУ), "Укрзализныцю", "Укрпочту", Службу внешней разведки. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько эффективны такого рода проверки и чего в них больше – экономики или политики.

Аудит в госучреждениях – обязанность Счетной палаты

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что проведение таких проверок является конституционной обязанностью Счетной палаты, которая призвана контролировать эффективность использования бюджетных средств. Так что какой-то политической составляющей он в грядущих проверках не видит.

"В годы, которые я провел в Верховной Раде, я знакомился с результатами подобных аудитов. Как правило, находилось много злоупотреблений. Но уголовных дел я не помню, – отмечает экономист. – Думаю, определенного рода материала направлялись Министерству финансов как распорядителю средств. Возможно, виновные получали выговоры".

Алексей Плотников считает важным наказывать за выявленные нарушения на уровне соответствующих органов, в том числе с подключением Генпрокуратуры.

Аудит в госучреждениях: политического подтекста нет

Аналитик ОО "Слово и Дело" Валентин Гладких также призывает не искать в подобных проверках политический подтекст.

"Счетная палата просто выполняет свои непосредственные функции… Другое дело – последствия проверок. Я за 15 лет работ в аппарате Верховной Рады видел множество отчетов Счетной палаты, в которых указывалось на нецелевое использование средств, а также на иные нарушения. Но об открытии уголовных производств по результатам этих отчетов я не слышал, – отмечает Гладких. – Есть такая известная в определенной среде поговорка: "Нет бога кроме учета, и контроль – пророк его". Так вот, контроль, безусловно, необходим. Но необходима и неотвратимость наказания для тех должностных лиц, которые причастны к нецелевому или неэффективному использованию средств госбюджета".

При этом, по словам эксперта, есть важный нюанс: действующее в Украине законодательство во многих аспектах так плохо прописано, что если придерживаться всех пунктов "до буковки", страну может охватить глобальный "итальянский страйк", когда вся работа останавливается из-за точного следования инструкции.

"Выход – работать и над усовершенствованием законодательства, и над тем, чтобы оно неукоснительно соблюдалось всеми, независимо от должности", – резюмирует Валентин Гладких.

Аудит в госучреждениях: без политики никуда

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что без политики аудит не обойдется.

"Эти проверки – достаточно серьезный инструмент. Если их проводить по процедуре, в соответствии с действующим законодательством, они дадут ответы, насколько эффективно тратятся госсредства. Нередко – неэффективно. И нередко после того, как нашлись злоупотребления, делу не дают ход, – отмечает эксперт. – И те, кого поймали на злоупотреблении, оказываются в "подвешенном состоянии". На них имеются определенные материалы, так что они становятся "ручными", начинают делать то, что им говорят те, в чьих руках решение дать или не дать ход делу. Именно так экономика у нас превращается в политику".

Игорь Рейтерович предполагает, что грядущие проверки "от Счетной палаты" выявят много злоупотреблений.

"Понятно, что злоупотребления "повесят" на предыдущую власть. Это выгодно действующей власти – и политически, и информативно. А там, глядишь, и "сажать будут". Тем более, что очередная весна близко, – отмечает эксперт. – К тому же, подобный аудит позволит избавиться от неудобных для новой власти людей, которые по тем или иным причинам остаются на своих должностях. А полученные результаты проверки могут помочь им "уйти". Так что грядущий аудит будет явно с политическим подтекстом".

Ранее "Комментарии" писали, что Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.

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