Раде и Кабмину приготовиться: Счетная палата проведет аудит «тяжеловесов»

Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.



"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов", - написал он в своем Facebook.



По словам чиновника, во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.



"Проанализируем также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тому подобное. На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет должным", - подчеркнул Пацкан.





Как сообщал сайт "Комментарии", Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности в связи с реорганизацией. Ведомство направило соответствующие письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.



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