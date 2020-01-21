Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Раде и Кабмину приготовиться: Счетная палата проведет аудит «тяжеловесов»
НОВОСТИ Все новости

Раде и Кабмину приготовиться: Счетная палата проведет аудит «тяжеловесов»

Счетная палата проверит ситуацию в здравоохранении, образовании и соцсфере

21 января 2020, 16:04
Автор:

• Мария Чиренко

Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов", - написал он в своем Facebook.

По словам чиновника, во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.

"Проанализируем также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тому подобное. На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет должным", - подчеркнул Пацкан.


Как сообщал сайт "Комментарии", Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности в связи с реорганизацией. Ведомство направило соответствующие письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...