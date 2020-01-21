Раде и Кабмину приготовиться: Счетная палата проведет аудит «тяжеловесов»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
"Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень. В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов", - написал он в своем Facebook.
По словам чиновника, во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.
"Проанализируем также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тому подобное. На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет должным", - подчеркнул Пацкан.
Как сообщал сайт "Комментарии", Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности в связи с реорганизацией. Ведомство направило соответствующие письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости