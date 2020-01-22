Немецкий железнодорожный оператор займется реформой «Укрзализныци»

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Сегодня Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум
о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом
на своей странице в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.
Премьер отметил, что сотрудничество с немецкой компанией и
применение ее опыта повысит качество железнодорожных перевозок в Украине.
Планируется, что специалисты из Германии проведут работу над реформированием
управленческих механизмов "Укрзализныци".
Гончарук также сообщил, что информация о возможной продаже или
аренде "Укрзализныци" является слухами. Еще на прошлой неделе во время встречи
с руководством железнодорожной компании Deutsche Bahn был определен формат
сотрудничества, при котором Украина сохранит контроль над предприятием.
Ранее "Комментарии" писали, что Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости