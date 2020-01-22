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Главная Новости Бизнес экономика Немецкий железнодорожный оператор займется реформой «Укрзализныци»
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Немецкий железнодорожный оператор займется реформой «Укрзализныци»

Министерство инфраструктуры подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn

22 января 2020, 20:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Сегодня Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что сотрудничество с немецкой компанией и применение ее опыта повысит качество железнодорожных перевозок в Украине. Планируется, что специалисты из Германии проведут работу над реформированием управленческих механизмов "Укрзализныци".

Гончарук также сообщил, что информация о возможной продаже или аренде "Укрзализныци" является слухами. Еще на прошлой неделе во время встречи с руководством железнодорожной компании Deutsche Bahn был определен формат сотрудничества, при котором Украина сохранит контроль над предприятием.

Ранее "Комментарии" писали, что Счетная палата Украины проведет свыше 80 аудиторских проверок, в том числе и в высших органах государственной власти и крупных госкомпаниях. Во время аудита будет изучаться эффективность расходования государственных средств как на деятельность органов власти, так и на реализацию реформ.


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