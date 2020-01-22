Гончарук сообщил, как выглядит украинская экономика в глазах Всемирного Банка

Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесли в категорию со стагнацией или тенденцией к уменьшению. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - указано в сообщении премьера.

Также Гончарук отметил наступление благоприятного климата для ведения бизнеса в Украине, благодаря созданию равных правил для всех предпринимателей и возможности для каждого по созданию конкурентоспособности.

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - подчеркнул глава министров.

Алексей Гончарук признал участие в таких тенденциях роль инвесторов и поблагодарил каждого за оказанное украинскому правительству доверие.

"Я благодарен каждому инвестору за десятки и сотни миллионов долларов взносов в нашу экономику, за тысячи созданных рабочих мест и миллионы гривен уплаченных налогов в бюджет Украины. Но больше всего благодарен за вашу непоколебимую веру в Украину", - заключил премьер.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский рассказал на конференции в Давосе, какова его цель в рамках правления страной.







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