"Nothing is impossible": Зеленский в Давосе поделился амбициозными планами Украины

Глава государства Владимир Зеленский во время произнесения речи на экономическом форуме в Давосе заявил, что цель Украины - занять лидерские позиции в восточной и центральной Европе. Речь президента транслировалась пресс-службой Офиса на Facebook.

"Я не зря столько времени уделил теме безопасности, ведь она является главным условием для развития экономики", - отметил Зеленский.

Президент указал, что Украина временно утратила часть территорий и перенесла экономические удары, однако намерена обратить эти лишения в свою пользу. Именно поэтому он убежден, что у украинцев все шансы достичь заданной планки на европейском уровне.

"Думаете, это невозможно? Много мировых единорогов начинали с безумных идей, работали в составе небольшого коллектива в гараже и офисах. Итак, nothing is impossible (нет ничего невозможного, - прим. ред.)", - заключил Владимир Зеленский и перечислил несколько ключевых преимуществ Украины, которые делают ее достойной быть признанной во всем мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время этой же речи президент Украины призвал международное сообщество изменить подход к безопасности как отдельных граждан, так и целых стран.









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