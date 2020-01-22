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Зеленский усомнился в пользе международной обеспокоенности на Facebook

Во время речи в Давосе президент Украины заявил, что мировым политикам необходимо менять систему безопасности

22 января 2020, 17:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил, что во время глобального кризиса, когда планета переживает постоянные природные катаклизмы, а его родная страна уже шестой год находится в состоянии войны, риторического выражения обеспокоенности со стороны мировой общественности крайне мало. Прямую трансляцию речи главы государства опубликовал Офис на Facebook.

Зеленский отметил, что в то время, когда жители Донбасса переживают стрельбу, в Австралии бушуют пожары, мир находится  в постоянной экономической и военной нестабильности, острые публикации и официальные заявления послов ведущих стран не ставят перед международным сообществом делать выводы из сложившейся ситуации.. Как правило, через несколько дней любая трагедия теряется в новых новостных повестках и все идет по кругу.

"Современный мир меняется с реактивной скоростью и привел нас в эпоху далекую от нормальности. Нам необходимо озаботиться о серьезном изменении подхода к собственной безопасности", - указал глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о первой встрече президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.


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