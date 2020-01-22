Украина разместила евробонды под рекордно низкие ставки

Украина сегодня объявила о выпуске десятилетних облигаций на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых, что является рекордно низким показателем для нашей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.



В то же время, год назад ставки на внешние заимствования составляли около 6,75% годовых.

В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что благодаря такому решению страна сможет экономить до 2 млн грн. государственных денег в день.

Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на начало ноября, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ превысил показатель в 100 млрд грн., что является рекордным показателем для Украины. Стоит отметить, что в октябре ОВГЗ впервые размещались через платформу Bloomberg. В Национальном банке Украины отмечают, что таким образом наша страна постепенно переводит государственный долг из иностранной валюты в национальную. Правда, пока валютная составляющая все еще значительно превышает гривневую. Кроме того, соотношение госдолга и ВВП сокращается. По итогам 2018 года это соотношение составляло 60,9%, тогда как годом ранее – более 70%. В Министерстве финансов ожидают, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60%, а о итогам 2020 года планируют сократить этот показатель до 45-50%.

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