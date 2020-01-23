ЕС приостановил импорт мяса из Украины из-за птичьего гриппа

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ЕС приостановил импорт мяса
птицы из Украины, нарушив предварительные партнерские договоренности между странами,
сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов
и защиты потребителей.
Так, Европейская комиссия
сообщила вчера вечером, что временно приостанавливает ввоз с Украины на территорию
ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Отметим, что яйца и яичная продукция под ограничения не попали.
В службе отметили, что Украина, согласно международных обязательств, на опережение сообщила партнерам о
выявлении случая птичьего гриппа. Отмечается, что украинские меры контроля и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляют страны-члены ЕС. Поэтому решение ЕС для Украины было "ошеломительно неожиданным".
Напомним, 18 января гибель
птиц из-за гриппа зафиксировали в Винницкой области. Сейчас вся зараженная птица
ликвидирована гуманным бескровным методом и сожжена, продолжаются дезинфекционные
мероприятия. В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что ситуация с гриппом птицы находится
под контролем.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что медики рассказали об опасности красного и белого мяса.
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