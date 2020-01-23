ЕС приостановил импорт мяса из Украины из-за птичьего гриппа

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины, нарушив предварительные партнерские договоренности между странами, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, Европейская комиссия сообщила вчера вечером, что временно приостанавливает ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Отметим, что яйца и яичная продукция под ограничения не попали.

В службе отметили, что Украина, согласно международных обязательств, на опережение сообщила партнерам о выявлении случая птичьего гриппа. Отмечается, что украинские меры контроля и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляют страны-члены ЕС. Поэтому решение ЕС для Украины было "ошеломительно неожиданным".

Напомним, 18 января гибель птиц из-за гриппа зафиксировали в Винницкой области. Сейчас вся зараженная птица ликвидирована гуманным бескровным методом и сожжена, продолжаются дезинфекционные мероприятия. В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что ситуация с гриппом птицы находится под контролем.

Ранее "Комментарии" сообщали, что медики рассказали об опасности красного и белого мяса.

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