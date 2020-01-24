В Украине в 2019 году рекордно выросли объемы строительства

Объемы строительства в Украине в декабре 2019 года выросли на 7,4% по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.



Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года объемы строительства в общем выросли на 20%. Всего за год строители в нашей стране выполнили работы на 177 млрд грн.

При этом, объем капитальных ремонтных работы составил 18,1%, текущие ремонты – 7,7%. Больше всего, 76,2%, составляет доля строительных работ, а также реконструкции и техническое переоснащение.

Ранее "Комментарии" писали, что происходит в строительной отрасли в нашей стране. Строительная отрасль в Украине является одной из наиболее коррупционных в стране, а размер откатов за предоставление земельных участков под коммерческую застройку обычно занимает первые строчки в коррупционных "хит-парадах". При этом именно Государственная архитектурно строительная инспекция, которая осуществляет государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора, выдает разрешения и все согласования на возведение строительных объектов в стране – настоящая монополия, только не коммерческая, а государственная, которую чиновники приблизили к коммерческой.

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