В Украине в 2019 году рекордно выросли объемы строительства

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Объемы строительства в Украине в декабре 2019 года
выросли на 7,4% по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом пишет "Корреспондент"
со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года объемы
строительства в общем выросли на 20%. Всего за год строители в нашей стране
выполнили работы на 177 млрд грн.
При этом, объем капитальных ремонтных работы составил
18,1%, текущие ремонты – 7,7%. Больше всего, 76,2%, составляет доля
строительных работ, а также реконструкции и техническое переоснащение.
Ранее "Комментарии" писали, что
происходит в строительной отрасли в нашей стране. Строительная отрасль в
Украине является одной из наиболее коррупционных в стране, а размер откатов за
предоставление земельных участков под коммерческую застройку обычно занимает
первые строчки в коррупционных "хит-парадах". При этом именно Государственная
архитектурно строительная инспекция, которая осуществляет государственную
политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора, выдает
разрешения и все согласования на возведение строительных объектов в стране – настоящая
монополия, только не коммерческая, а государственная, которую чиновники
приблизили к коммерческой.
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