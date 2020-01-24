Сорос отдаст 1 миллиард долларов на борьбу с авторитарными странами и изменением климата

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Миллиардер Джордж
Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобальной институции,
чтобы бороться с авторитарными правительствами и проблемой изменения климата. Об
этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.
Именно эти две
проблемы, по мнению Сороса, несут наибольшие угрозы для человечества. Международную
платформу для обучения и исследований создадут на базе университетской сети
"Открытое общество", которая будет сотрудничать с поддерживаемыми Соросом
Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.
Отметим, что в
своем выступлении Сорос затронул широкий круг вопросов, включая "перегретую"
экономику США, доминирование Facebook и авторитарное правление нескольких
мировых лидеров. А президента США Дональда Трампа, в частности, назвал
"мошенником и абсолютным нарциссом".
"Принимая во
внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не
будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут
определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира", - сказал он.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что эксперты оценили выступление президента Украины Владимира Зеленского на
форуме в Давосе и рассказали, ждать ли Украине инвесторов.
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