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Сорос отдаст 1 миллиард долларов на борьбу с авторитарными странами и изменением климата

На форуме в Давосе миллиардер Джордж Сорос назвал две главные, по его мнению, проблемы современности

24 января 2020, 09:50
Автор:

• Таисия Ерохина

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобальной институции, чтобы бороться с авторитарными правительствами и проблемой изменения климата. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

Именно эти две проблемы, по мнению Сороса, несут наибольшие угрозы для человечества. Международную платформу для обучения и исследований создадут на базе университетской сети "Открытое общество", которая будет сотрудничать с поддерживаемыми Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Отметим, что в своем выступлении Сорос затронул широкий круг вопросов, включая "перегретую" экономику США, доминирование Facebook и авторитарное правление нескольких мировых лидеров. А президента США Дональда Трампа, в частности, назвал "мошенником и абсолютным нарциссом".

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира", - сказал он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты оценили выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе и рассказали, ждать ли Украине инвесторов.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-23/soros-starts-new-global-university-with-1-billion-commitment
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