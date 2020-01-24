«Торговый конфликт» из-за птичьего гриппа: эксперты оценили решение ЕС о запрете ввоза мяса птицы из Украины

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Решение Евросоюза по ограничению ввоза мяса птицы
из Украины из-за локального случая птичьего гриппа (в Винницкой области) значительно
строже, чем должно быть, считают в украинском правительстве. Эксперты высказали
изданию "Комментарии" свои мнения об этой ситуации, которую некоторые окрестили
"торговым конфликтом" между Украиной и ЕС.
"На внутренний рынок хлынет много курятины,
отчего данные товарные позиции подешевеют"
Политолог, руководитель
Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко не
поддерживает оценку украинских властей касательно последнего запрета на ввоз
мяса птицы.
"Ничего "ошеломляюще неожиданного" в
конкретном решении Европейской Комиссии нет, а лишь является адекватной
реакцией на выявление очага гриппа, - говорит эксперт. - Хочу напомнить, что в
конце 2016 года и начале 2017-го ЕС, а также ряд партнеров на Ближнем Востоке и
в странах Азии, вводили запрет на ввоз нашей курицы из-за аналогичных причин.
Тогда через буквально два месяца запрет в целом был снят, как только были
получены документальные подтверждения отсутствия новых фактов заболевания. Прогнозировано,
что аналогичное решение впоследствии будет принято и в нынешней ситуации".
Конечно, время простоя срывает запланированные
поставки как минимум в первом квартале этого года, отмечает Чаленко.
"Давление украинской курятины на рынок
Европейского союза достаточно сильное, поскольку мы экспортируем гораздо больше
объемов, нежели прописано в Соглашении об ассоциации, - продолжает руководитель
ЦАиС. - Так, в прошлом году квота на беспошлинный ввоз лишь за первое полугодие
была выполнена на 75%. Потому тема с птичьим гриппом действительно удобна
Еврокомиссии для такого непрямого регулирования рынка".
Маловероятно, что украинские производители
найдут оперативно других иностранных партнеров на освободившиеся объемы. А это
значит, отмечает Чаленко, что очень скоро на внутренний рынок хлынет много
курятины, отчего данные товарные позиции подешевеют.
"Обратная сторона медали – мы теряем в
валютной выручке, а это фактор давления на курс гривны, - подчеркивает эксперт.
- Сейчас Украине ничего не остается, как проводить дополнительные консультации
и добиваться отмены эмбарго. Но я бы советовал как профильным органам, так и
отдельным должностным лицам удержаться от публичных оценочных суждений. Ведь
подобные шаги лишь отдаляют решение вопроса".
"Данный запрет ударит по украинским
производителям курятины"
Данное событие необходимо рассматривать в
контексте торговых отношений между Украиной и ЕС, а также в контексте
конкуренции за европейский рынок мяса птицы, считает эксперт Украинского института
политики (УИП) Ева Антоненко.
"Не так давно появилась информация о том, что
Украина вошла в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС. Кроме того, по
условиям подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС, у Украины есть
определенные беспошлинные квоты, которые в конце прошлого года были повышены
Европарламентом, - напоминает эксперт УИП. - То есть, мы как бы видим
декларирование сотрудничества и рыночных отношений согласно договорам.
Украинская курятина дешевле и не уступает в качестве. И по этой причине она
является конкурентом для внутренних производителей Европы, что это крайне
невыгодно в первую очередь для внутренних европейских производителей".
Данный запрет ударит по украинским
производителям курятины и по прибыльной части украинского бюджета, уверена Ева
Антоненко.
"Фактически Европа лишь искала легальный повод
для введения ограничений украинского экспорта в данной отрасли. И как только он
появился – воспользовалась им в полной мере, - подчеркивает эксперт. - То есть,
юридически получается, что Соглашение об ассоциации вроде и не нарушено: для
запрета была причина – птичий грипп. Но именно в силу жесткости запрета
становится ясно, что он был политическим - и направлен в первую очередь на
защиту европейских производителей курятины".
Ранее "Комментарии" сообщали, что ЕС
приостановил импорт мяса из Украины из-за птичьего гриппа.
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