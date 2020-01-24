«Торговый конфликт» из-за птичьего гриппа: эксперты оценили решение ЕС о запрете ввоза мяса птицы из Украины

Решение Евросоюза по ограничению ввоза мяса птицы из Украины из-за локального случая птичьего гриппа (в Винницкой области) значительно строже, чем должно быть, считают в украинском правительстве. Эксперты высказали изданию "Комментарии" свои мнения об этой ситуации, которую некоторые окрестили "торговым конфликтом" между Украиной и ЕС.

"На внутренний рынок хлынет много курятины, отчего данные товарные позиции подешевеют"

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко не поддерживает оценку украинских властей касательно последнего запрета на ввоз мяса птицы.

"Ничего "ошеломляюще неожиданного" в конкретном решении Европейской Комиссии нет, а лишь является адекватной реакцией на выявление очага гриппа, - говорит эксперт. - Хочу напомнить, что в конце 2016 года и начале 2017-го ЕС, а также ряд партнеров на Ближнем Востоке и в странах Азии, вводили запрет на ввоз нашей курицы из-за аналогичных причин. Тогда через буквально два месяца запрет в целом был снят, как только были получены документальные подтверждения отсутствия новых фактов заболевания. Прогнозировано, что аналогичное решение впоследствии будет принято и в нынешней ситуации".

Конечно, время простоя срывает запланированные поставки как минимум в первом квартале этого года, отмечает Чаленко.

"Давление украинской курятины на рынок Европейского союза достаточно сильное, поскольку мы экспортируем гораздо больше объемов, нежели прописано в Соглашении об ассоциации, - продолжает руководитель ЦАиС. - Так, в прошлом году квота на беспошлинный ввоз лишь за первое полугодие была выполнена на 75%. Потому тема с птичьим гриппом действительно удобна Еврокомиссии для такого непрямого регулирования рынка".

Маловероятно, что украинские производители найдут оперативно других иностранных партнеров на освободившиеся объемы. А это значит, отмечает Чаленко, что очень скоро на внутренний рынок хлынет много курятины, отчего данные товарные позиции подешевеют.

"Обратная сторона медали – мы теряем в валютной выручке, а это фактор давления на курс гривны, - подчеркивает эксперт. - Сейчас Украине ничего не остается, как проводить дополнительные консультации и добиваться отмены эмбарго. Но я бы советовал как профильным органам, так и отдельным должностным лицам удержаться от публичных оценочных суждений. Ведь подобные шаги лишь отдаляют решение вопроса".

"Данный запрет ударит по украинским производителям курятины"

Данное событие необходимо рассматривать в контексте торговых отношений между Украиной и ЕС, а также в контексте конкуренции за европейский рынок мяса птицы, считает эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

"Не так давно появилась информация о том, что Украина вошла в топ-3 экспортеров аграрной продукции в ЕС. Кроме того, по условиям подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС, у Украины есть определенные беспошлинные квоты, которые в конце прошлого года были повышены Европарламентом, - напоминает эксперт УИП. - То есть, мы как бы видим декларирование сотрудничества и рыночных отношений согласно договорам. Украинская курятина дешевле и не уступает в качестве. И по этой причине она является конкурентом для внутренних производителей Европы, что это крайне невыгодно в первую очередь для внутренних европейских производителей".

Данный запрет ударит по украинским производителям курятины и по прибыльной части украинского бюджета, уверена Ева Антоненко.

"Фактически Европа лишь искала легальный повод для введения ограничений украинского экспорта в данной отрасли. И как только он появился – воспользовалась им в полной мере, - подчеркивает эксперт. - То есть, юридически получается, что Соглашение об ассоциации вроде и не нарушено: для запрета была причина – птичий грипп. Но именно в силу жесткости запрета становится ясно, что он был политическим - и направлен в первую очередь на защиту европейских производителей курятины".

Ранее "Комментарии" сообщали, что ЕС приостановил импорт мяса из Украины из-за птичьего гриппа.

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