Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине задержки пенсий и зарплат будут компенсировать деньгами
НОВОСТИ Все новости

В Украине задержки пенсий и зарплат будут компенсировать деньгами

Кабмин инициирует компенсации в случае задержки пенсий и зарплат

24 января 2020, 14:50
Автор:

• Наталья Шевченко

Правительство утвердило законопроект, который предусматривает компенсации в случае задержки выплат. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, вскоре законопроект будет подан в парламент.

Гончарук отметил, что создан перечень выплат, за нарушение сроков которых будет компенсация. И это все сделано для того, чтобы исключить коррупцию в данном вопросе.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 февраля Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.  Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 млрд грн, и этот бюджет является полностью сбалансированным.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал детальную информацию о росте пенсий.  По данным ведомства, за июль, август и сентябрь средняя пенсия украинцев выросла всего на 14 гривен, поднявшись до 3019 гривен.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...