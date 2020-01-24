В Украине задержки пенсий и зарплат будут компенсировать деньгами

Правительство утвердило законопроект, который предусматривает компенсации в случае задержки выплат. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, вскоре законопроект будет подан в парламент.

Гончарук отметил, что создан перечень выплат, за нарушение сроков которых будет компенсация. И это все сделано для того, чтобы исключить коррупцию в данном вопросе.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 февраля Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 млрд грн, и этот бюджет является полностью сбалансированным.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал детальную информацию о росте пенсий. По данным ведомства, за июль, август и сентябрь средняя пенсия украинцев выросла всего на 14 гривен, поднявшись до 3019 гривен.

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