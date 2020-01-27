Стало известно, сколько инвестфондов купили украинских 10-летних евробондов

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Евробонды
Украины продолжают пользоваться
популярностью во всем мире. Целых 200
инвестиционных фондов из 31 страны мира
купили украинские 10-летние евробонды. Об этом
написала на своей странице в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.
По
ее словам, деньги от нового выпуска
еврооблигаций в евро поступили на счета
Государственного казначейства нашей
страны. Она подчеркнула, что расширить
инвестиционную базу удалось с помощью
публичного размещения 10-летних бондов,
которые номинированы в евро. Покупателями
украинских евробондов стали как
глобальные инвестиционные фонды, у
которых есть хорошая репутация, так и
пенсионные и страховые фонды. Последние,
в основном, расположены в странах
Европейского союза.
Министерство
финансов Украины установило структуру
инвесторов, которые купили новые
украинские евробонды. Так, 85%
инвестпокупателей - это фонды, которые
управляют активами, 7% - хеджфонды, 6% -
пенсионные и страховые фонды, 2 % - банки.
Составили
в министерстве и географическую структуру
инвесторов. Наибольший процент (42%)
составляют инвесторы из Соединенного
Королевства Великобритании, 34% -
Соединенные Штаты Америки, 19% - страны
Европейского союза. И только 5% занимают
страны Азии и Ближнего Востока.
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