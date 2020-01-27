Стало известно, сколько инвестфондов купили украинских 10-летних евробондов

Евробонды Украины продолжают пользоваться популярностью во всем мире. Целых 200 инвестиционных фондов из 31 страны мира купили украинские 10-летние евробонды. Об этом написала на своей странице в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.



По ее словам, деньги от нового выпуска еврооблигаций в евро поступили на счета Государственного казначейства нашей страны. Она подчеркнула, что расширить инвестиционную базу удалось с помощью публичного размещения 10-летних бондов, которые номинированы в евро. Покупателями украинских евробондов стали как глобальные инвестиционные фонды, у которых есть хорошая репутация, так и пенсионные и страховые фонды. Последние, в основном, расположены в странах Европейского союза.



Министерство финансов Украины установило структуру инвесторов, которые купили новые украинские евробонды. Так, 85% инвестпокупателей - это фонды, которые управляют активами, 7% - хеджфонды, 6% - пенсионные и страховые фонды, 2 % - банки.



Составили в министерстве и географическую структуру инвесторов. Наибольший процент (42%) составляют инвесторы из Соединенного Королевства Великобритании, 34% - Соединенные Штаты Америки, 19% - страны Европейского союза. И только 5% занимают страны Азии и Ближнего Востока.



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