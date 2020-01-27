В Киеве горело здание Министерства культуры

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 573,14
ETH/USD
165,11
LTC/USD
55,91
USD/UAH
24,33
EUR/UAH
26,84
RUB/UAH
0.393
Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы на ул. Ивана Франко 19, в 3-этажном здании Министерства культуры произошло возгорание. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
Виной задымления стал очаг возгорания в подвальном помещении. Сотрудники спасательной службы эвакуировали находящихся в здании людей. Отмечается, что с помощью автолестницы спасено два человека. Полиция остановила движение автотранспорта, чтобы не мешать работе спецтехники. От ГСЧС в тушении задействовали 30 спасателей и 10 единиц техники.
Ликвидация пожара заняла чуть больше часа — в 11:24 спасатели доложили о прекращении возгорания.
Как сообщал портал "Комментарии", в Венесуэле произошел крупный пожар на сельскохозяйственной плантации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости