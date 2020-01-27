В Киеве горело здание Министерства культуры

Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы на ул. Ивана Франко 19, в 3-этажном здании Министерства культуры произошло возгорание. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Виной задымления стал очаг возгорания в подвальном помещении. Сотрудники спасательной службы эвакуировали находящихся в здании людей. Отмечается, что с помощью автолестницы спасено два человека. Полиция остановила движение автотранспорта, чтобы не мешать работе спецтехники. От ГСЧС в тушении задействовали 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ликвидация пожара заняла чуть больше часа — в 11:24 спасатели доложили о прекращении возгорания.

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