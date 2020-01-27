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В Киеве горело здание Министерства культуры

Пожарные спасли четверых сотрудников ведомства

сегодня, 12:00
Автор:

• Сергей Медведев

Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы на ул. Ивана Франко 19, в 3-этажном здании Министерства культуры произошло возгорание. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.  

Виной задымления стал очаг возгорания в подвальном помещении. Сотрудники спасательной службы эвакуировали находящихся в здании людей. Отмечается, что с помощью автолестницы спасено два человека. Полиция остановила движение автотранспорта, чтобы не мешать работе спецтехники. От ГСЧС в тушении задействовали 30 спасателей и 10 единиц техники.

Ликвидация пожара заняла чуть больше часа — в 11:24 спасатели доложили о прекращении возгорания.

Как сообщал портал "Комментарии", в Венесуэле произошел крупный пожар на сельскохозяйственной плантации.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/103930.html
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