Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Венесуэле масштабный пожар на плантации унес жизни 12 человек
НОВОСТИ Все новости

В Венесуэле масштабный пожар на плантации унес жизни 12 человек

На севере Венесуэлы загорелось тростниковое поле

24 января 2020, 08:52
Автор:

• Таисия Ерохина

В Венесуэле произошел пожар на плантации тростника, передает El Pitazo.

Сообщается, что огонь на тростниковом поле в северном штате Арагуа, вблизи Лос-Ранчос-де-Арагуа, вспыхнул в полдень 23 января. По последним данным спасателей, погибло 12 человек, а еще 13 – получили ожоги разной степени. Все травмированные госпитализированы, спасатели продолжают находиться на месте трагедии. Среди тех, кто пребывает в больнице, трое серьезно раненых детей. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Напомним, в России, в Томской области, на территории частной пилорамы загорелся деревянный дом, в котором проживали трудовые мигранты. Некоторым удалось выбраться из огня, но 11 заробитчан погибли. Большинство из проживающих на территории пилорамы были гражданами Узбекистана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет из Канады, который тушил пожары в Австралии, потерпел крушение. Пожарная служба потеряла связь с самолетом вчера в 14:00 по местному времени. Из экипажа авиалайнера никому выжить не удалось, сейчас проводится расследование.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elpitazo.net/sucesos/incendio-en-canaveral-de-aragua-deja-al-menos-dos-ninos-gravemente-heridos/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...