В Венесуэле масштабный пожар на плантации унес жизни 12 человек

В Венесуэле произошел пожар на плантации тростника, передает El Pitazo.

Сообщается, что огонь на тростниковом поле в северном штате Арагуа, вблизи Лос-Ранчос-де-Арагуа, вспыхнул в полдень 23 января. По последним данным спасателей, погибло 12 человек, а еще 13 – получили ожоги разной степени. Все травмированные госпитализированы, спасатели продолжают находиться на месте трагедии. Среди тех, кто пребывает в больнице, трое серьезно раненых детей. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Напомним, в России, в Томской области, на территории частной пилорамы загорелся деревянный дом, в котором проживали трудовые мигранты. Некоторым удалось выбраться из огня, но 11 заробитчан погибли. Большинство из проживающих на территории пилорамы были гражданами Узбекистана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет из Канады, который тушил пожары в Австралии, потерпел крушение. Пожарная служба потеряла связь с самолетом вчера в 14:00 по местному времени. Из экипажа авиалайнера никому выжить не удалось, сейчас проводится расследование.

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