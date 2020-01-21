В России произошел пожар на пилораме: погибло 11 заробитчан

В поселке Причулымский Асиновского района, Томская область, РФ на территории пилорамы произошел пожар, в результате которого погибли 11 заробитчан. Об этом пишет ТАСС.

Около 00:05 (по московскому времени) в поселке загорелся одноэтажный деревянный дом, причина возникновения огня пока что неизвестна. Общая площадь пожара составила 208 "квадратов", кровля здания обрушилась.

На данный момент сообщается об 11 погибших, 10 из которых - граждане Узбекистана. Отметим, что нескольким людям удалось выбраться из загоревшегося здания. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". В генконсульстве Узбекистана сообщают, что сейчас пытаются связаться с оставшимися в живых людьми, чтобы получить достоверную информацию о своих гражданах.

По факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам" возбуждено уголовное дело. По данным агентства, неисправность электрооборудования рассматривается как предварительная причина пожара.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Перми из-за прорыва трубы с горячей водой погибли постояльцы отеля.

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