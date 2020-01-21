В России произошел пожар на пилораме: погибло 11 заробитчан

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В поселке Причулымский Асиновского района, Томская
область, РФ на территории пилорамы произошел пожар, в результате которого погибли
11 заробитчан. Об этом пишет ТАСС.
Около 00:05 (по московскому времени) в поселке загорелся одноэтажный
деревянный дом, причина возникновения огня пока что неизвестна. Общая
площадь пожара составила 208 "квадратов", кровля здания обрушилась.
На данный момент сообщается об 11 погибших, 10 из которых - граждане
Узбекистана. Отметим, что нескольким людям удалось выбраться из загоревшегося здания. Всего в доме на
территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной
компании ООО "Гринвуд". В генконсульстве Узбекистана сообщают, что
сейчас пытаются связаться с оставшимися в живых людьми, чтобы получить
достоверную информацию о своих гражданах.
По факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам" возбуждено
уголовное дело. По данным агентства, неисправность электрооборудования рассматривается
как предварительная причина пожара.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Перми из-за прорыва трубы с горячей водой погибли
постояльцы отеля.
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