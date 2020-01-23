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Тушили пожары в Австралии и разбились: самолет из Канады потерпел крушение

Из экипажа авиалайнера никому выжить не удалось, сейчас проводится расследование

23 января 2020, 10:12
Автор:

• Наталья Шевченко

В Австралии потерпел крушение канадский самолет C-130 Hercules, который занимался тушением пожаров. В момент падения на его борту были три американца, никто, увы, не выжил. О случившемся рассказал глава пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, пишет Reuters.

Фицсиммонс рассказал о том, что пожарная служба потеряла связь с самолетом вчера в 14:00 по местному времени. Также он отметил, что воздушное судно было арендовано канадской компанией по пожаротушению Coulson Aviation.  

Как сообщало издание "Комментарии", вчера в  Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.

Эксперты считают, что Австралии понадобится, как минимум, сто лет, чтобы оправиться от разрушительных пожаров, которые начались еще в сентябре месяце прошлого года и причинили огромный вред региону. 

В результате разрушительной стихии погибли уже 28 человек, разрушены более двух тысяч домов, также пожары привели к гибели более миллиарда животных, некоторые их которых были на грани исчезновения.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-australia-bushfires/canadian-air-tanker-fighting-australia-bushfires-crashes-killing-three-idUSKBN1ZL30C?il=0
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