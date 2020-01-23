Тушили пожары в Австралии и разбились: самолет из Канады потерпел крушение

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В
Австралии потерпел крушение канадский самолет C-130 Hercules, который занимался тушением пожаров. В момент
падения на его борту были три американца, никто, увы, не выжил. О случившемся
рассказал глава
пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс, пишет Reuters.
Фицсиммонс рассказал о том, что пожарная служба потеряла связь с самолетом вчера в 14:00 по местному времени. Также он отметил, что воздушное судно было арендовано канадской компанией по пожаротушению Coulson Aviation.
Как сообщало издание "Комментарии", вчера в Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.
Эксперты считают, что Австралии понадобится, как минимум, сто лет, чтобы оправиться от разрушительных пожаров, которые начались еще в сентябре месяце прошлого года и причинили огромный вред региону.
В результате
разрушительной стихии погибли уже 28 человек, разрушены более двух тысяч домов,
также пожары привели к гибели более миллиарда животных, некоторые их которых
были на грани исчезновения.
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