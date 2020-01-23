Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

В Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

Речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента.

С прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.

Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту.







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