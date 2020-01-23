Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

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В Австралии потеряли связь с самолетом, который
занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке
страны, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
Речь идет о
большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование
данного инцидента.
С прошлого
года в Австралии бушуют лесные
пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Погибли 27 человек и более
миллиарда животных.
На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.
В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.
Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту.
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