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Главная Новости Мир Австралия и Океания Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии
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Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

С прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары

сегодня, 05:15
Автор:

• Ольга Чародий

В Австралии потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

 Речь идет о большом авиатанкере, работавшем в районе Сноуи Монаро. Началось расследование данного инцидента.

С прошлого  года  в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.

 Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания. 

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире. 

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту



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