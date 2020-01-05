"Масштабные пожары в Австралии": число человеческих жертв возросло

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Катастрофические лесные пожары в Австралии продолжают бушевать, разрушая озоновый слой, флору и фауну континента. На сегодня зафиксировано 24 жертвы в результате масштабного горения, власти запрещают людям выходить на улицы. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Указано, что эта цифра исчисляется с сентября прошлого года, когда началась австралийская катастрофа.
Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.
Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.
В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эвакуации жителей юго-восточного побережья Австралии, где экологическая ситуация перешагнула за отметки крайней опасности.
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