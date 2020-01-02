Масштабные пожары в Австралии: началась эвакуация жителей юго-восточного побережья

Десятки тысяч людей по всему юго-восточному побережью Австралии покинули свои дома в четверг после того, как власти призвали к эвакуации, предупредив, что массовые пожары станут еще масштабнее. Об этом пишет The New York Times.



Восемь человек погибли на прошлой неделе, когда пожары бушевали в лесах и кустарниках вдоль тихоокеанского побережья Австралии. Города задыхались от густого дыма, более 1000 домов сгорели, а также погибли множество диких животных.

Из-за людей, которые на собственных автомобилях пытались уехать от пожаров, образовались длинные очереди на заправках в юго-восточной части Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата страны, после того, как в четверг там объявили чрезвычайное положение.

На юге штата Виктория, второго по численности населения, объявили о состоянии бедствия, что позволило властям санкционировать эвакуацию районов вдоль восточного побережья. Премьер-министр Дэниел Эндрюс заявил, что 17 человек все еще числятся пропавшими без вести, а пожары охватили регионы, где расположены озера, горы и сельскохозяйственные угодья.

Масштабные пожары ожидались австралийским жарким летом, но в этот раз они начались еще весной и в течение нескольких месяцев вышли из-под контроля. Несмотря на то, что лето в Южном полушарии только началось, этот сезон уже стал худшим пожароопасным сезоном в истории Австралии.

Кроме того, австралийский военный корабль в четверг прибыл в акваторию города Маллакуты, в штате Виктория, где около 4 тыс. человек остались на берегу. Пожары отрезали все пути эвакуации на суше, а сильный дым исключил возможность спасения с помощью вертолетов.

Корабль HMAS Choules доставил продовольствие, воду и медикаменты, а также переправит на пароме в безопасное место людей, которые хотят уехать. Он начнет загрузку 800 эвакуированных рано утром в пятницу, и вернется за большим количеством, сообщили чиновники, но это будет медленный процесс – поездка в безопасный порт, как ожидается, займет 17 часов.

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