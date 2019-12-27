В Великобритании черепаха устроила пожар на Рождество

На католическое Рождество, 25 декабря, в Великобритании произошла удивительная история. 45-летняя черепаха, находясь в праздник одна дома, устроила пожар. О произошедшем сообщают сотрудники пожарно-спасательной службы графства Эссекс.

Согласно информации спасателей, 45-летняя рептилия прижала лампу к постели, в результате чего вспыхнул огонь. Дым над домом и огонь, который уже распространился по комнатам, увидели соседи, которые вызвали пожарных. За полчаса пламя ликвидировали и вынесли черепаху на свежий воздух. Спасатели в шутливой форме написали, что у черепахи грустный вид, но Рождество выдалось счастливым, так как ее спасли.







Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Германии на Рождество 63-летнему жителю городка Крефельд вернули утерянный рюкзак, в котором оказалось 16 000 евро (более 412 000 грн – ред.). Согласно данным местной полиции, около полуночи 51-летний мужчина поднял с тротуара рюкзак. Решив отыскать внутри что-то, что указало бы на владельца сумки, мужчина открыл находку. Помимо нескольких рождественских подарков, в рюкзаке лежали 16 000 евро наличкой. Добросовестный немец тут же отнес найденное в полицию и отказался от благодарности: по местным законам, ему полагалось 490 евро. Мужчина заявил, что не мог поступить иначе, тем более в Рождество.