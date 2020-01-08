В Австралии почти 200 человек обвинили в причастности к пожарам

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Полиция Австралии подозревает 183 человека в умышленных поджогах, которые привели к масштабным пожарам, гибели людей и животных, сообщает американский телеканал CNN.
По соответствующим искам правоохранителей относительно несоблюдения полного запрета на пользование огнем 53 человека получили предупреждение или уголовное преследование. По меньшей мере 24 человека были обвинены в преднамеренном начале лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс.
Также 47 человек обвиняют в том, что они бросили зажженные спички или сигарету на землю.
Кроме того, из всех обвиняемых - 40 несовершеннолетних.
Напомним, в Австралии бушевали масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.
На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.
В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.
Новости партнеров
Новости