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В Австралии почти 200 человек обвинили в причастности к пожарам

Среди подозреваемых 40 несовершеннолетних

сегодня, 15:45
Автор:

• Мария Чиренко

Полиция Австралии подозревает 183 человека в умышленных поджогах, которые привели к масштабным пожарам, гибели людей и животных, сообщает американский телеканал CNN.

По соответствующим искам правоохранителей относительно несоблюдения полного запрета на пользование огнем 53 человека получили предупреждение или уголовное преследование. По меньшей мере 24 человека были обвинены в преднамеренном начале лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Также 47 человек обвиняют в том, что они бросили зажженные спички или сигарету на землю. 

Кроме того, из всех обвиняемых - 40 несовершеннолетних.

Напомним, в Австралии бушевали масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания. 

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире. 

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/07/australia/australia-fires-police-action-trnd/index.html
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