В Австралии почти 200 человек обвинили в причастности к пожарам

Полиция Австралии подозревает 183 человека в умышленных поджогах, которые привели к масштабным пожарам, гибели людей и животных, сообщает американский телеканал CNN.



По соответствующим искам правоохранителей относительно несоблюдения полного запрета на пользование огнем 53 человека получили предупреждение или уголовное преследование. По меньшей мере 24 человека были обвинены в преднамеренном начале лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Также 47 человек обвиняют в том, что они бросили зажженные спички или сигарету на землю.

Кроме того, из всех обвиняемых - 40 несовершеннолетних.

Напомним, в Австралии бушевали масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.