Масштабные пожары в Австралии: число погибших животных превысило миллиард

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Такую информацию обнародовал эколог из Сиднейского университета Крис Дикман, пишет издание HuffPost.

По его словам, ранее обнародованная цифра в 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и в данный момент эта информация не соответствует действительности, потому, что уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе.

В список погибших животных не были включены летучие мыши, беспозвоночные и лягушки, и с учетом вышеперечисленных категорий, она (цифра погибших – ред.) превышает один миллиард.

Также он отметил, что пожар мог полностью уничтожить такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Кроме того, по его словам, под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

Напомним, почти 200 очагов горения до сих пор насчитываются по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эвакуации жителей юго-восточного побережья Австралии, где экологическая ситуация перешагнула за отметки крайней опасности