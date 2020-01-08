Масштабные пожары в Австралии: число погибших животных превысило миллиард

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Такую
информацию обнародовал эколог из Сиднейского университета Крис Дикман, пишет издание
HuffPost.
По его словам, ранее обнародованная цифра в 480 миллионов
была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и в данный момент
эта информация не соответствует действительности, потому, что уже более 800 млн
погибших животных только в Новом Южном Уэльсе.
В список погибших животных не были включены летучие мыши,
беспозвоночные и лягушки, и с учетом вышеперечисленных категорий, она (цифра
погибших – ред.) превышает один миллиард.
Также он отметил, что пожар мог полностью уничтожить такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Кроме того, по его словам, под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
Напомним, почти 200 очагов горения до сих пор насчитываются по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.
Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.
В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эвакуации жителей юго-восточного побережья Австралии, где экологическая ситуация перешагнула за отметки крайней опасности
Новости партнеров
Новости