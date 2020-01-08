Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 08.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

Масштабные пожары в Австралии: число погибших животных превысило миллиард

Эколог рассказал о том, какие потери понесла Австралия из-за лесных пожаров

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Такую информацию обнародовал эколог из Сиднейского университета Крис Дикман, пишет издание HuffPost.

По его словам, ранее обнародованная цифра в 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и в данный момент эта информация не соответствует действительности, потому, что уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе.

В список погибших животных не были включены летучие мыши, беспозвоночные и лягушки, и с учетом вышеперечисленных категорий, она (цифра погибших – ред.) превышает один миллиард.

Также он отметил, что пожар мог полностью уничтожить такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Кроме того, по его словам, под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

Напомним, почти 200 очагов горения до сих пор насчитываются по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об эвакуации жителей юго-восточного побережья Австралии, где экологическая ситуация перешагнула за отметки крайней опасности

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.huffpost.com/entry/billion-animals-australia-fires_n_5e13be43e4b0843d361778a6
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...