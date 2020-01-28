Полная перезагрузка "Нафтогаза": насколько вероятна отставка команды Коболева и нужна ли она

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил полную "перезагрузку" НАК "Нафтогаз Украины". Контракт главы НАК Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко глава государства своим указом уволил с должностью члена набсовета Государственного концерна "Укроборонпром". Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно того, может ли и должна ли украинская власть "перезагрузить" "Нафтогаз".

"Кому-то выгоднее покупать более дорогой зарубежный газ, чем добывать свой"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко считает смену руководства НАК необходимой.

"Коболев и Витренко действуют непрофессионально. Нужно ведь думать не только о транспортировке и цене газа, но и о газодобыче, – поясняет академик. – В начале 70-х годов прошлого века Украины добывала до 80 миллиардов кубометров газ в год. Запасы уменьшились, но и сейчас вполне возможно добывать ежегодно около 30 миллиардов кубометров. А у нас добывается лишь около 18 миллиардов. Почему? Не только из-за расхлябанности, бесхозяйственности. Еще и потому что кому-то выгоднее покупать более дорогой зарубежный газ. Именно потому я не считаю Коболева и Витренко рачительными хозяевами".

По словам Анатолия Пешко, если бы на то была политическая воля украинских властей – руководство НАК давно бы сменил. Но таковой, говорит эксперт, не было у предыдущего президента, как нет и у действующего.

"После пересмотра окладов и премий действующий состав руководителей "Нафтогаза" сложит полномочия добровольно"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк считает, что эффективная перезагрузка НАК "Нафтогаз" должна начаться с пересмотра механики, которая регулирует премии топ-чиновникам ведомства.

"Премьер, у которого есть отличный шанс реабилитироваться в глазах президента, должен сделать две ключевые вещи. Первая – оперативно подойти к кадровой политике, провести прозрачный конкурс в рамках концерна и определиться с главой "Нафтогаза". Вторая – поставить четкие KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности, – прим. ред.) будущему менеджменту", – уверен эксперт.

Недопустимым, по мнению Железняка, является то, что руководство "Нафтогаз" планировало начислить себе очередную премию, забрав 1% от выигранного арбитражного суда.

"Важно понимать, что это не победа отдельно взятых чиновников "Нафтогаза", а выигрышная позиция Украины, так как стоимость российского газа для Украины должна формироваться исключительно на рыночных условиях, – подчеркивает политэксперт. – Президент на верном пути, так как, скорее всего, после пересмотра окладов и премий действующий состав руководителей "Нафтогаза" сложит полномочия добровольно".

"Недовольство высокими премиями – совсем слабый аргумент"

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что поменять руководство НАК могут. Но задается вопросом - зачем это делать?

"Какую цель преследует государство такой переменой? Если есть неудовлетворенность результатами работы, то надо об этом говорить. Но после получения от Газпрома оплаты за Стокгольм (имеется ввиду Стокгольмский арбитраж, – прим. ред.) и продления контракта на транзит газа это будет непросто сделать. А недовольство высокими премиями – совсем слабый аргумент", – убежден Дени Саква.

Как ранее сообщали журналисты "Комментариев", в компании НАК "Нафтогаз Украины" произошли кадровые перестановки. Так, в состав правления вошли директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор группы Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер. Тогда как полномочия членов правления Юрия Колбушкина и Николая Гавриленко – прекращены.

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