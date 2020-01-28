В НБУ подсчитали количество наличных денег в Украине

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В
наличном обращении уже с 1 января 2020
года находилось целых 425 миллиардов
гривен. Из них, 2,6 млрд грн составляют
монеты, передает пресс-служба Национального
банка Украины в соцсети Facebook.
Как отмечается, всего в обороте находится 13,4 млрд штук монет и 2,9 млрд штук банкнот. Количество денег в начале нового, 2020 года, превысило количество, которое было в начале 2019 года, на 6,2%. Тогда сума "налички" составляла 400,1 млрд грн.
В
пресс-службе НБУ подчеркивают, что в
течение прошлого года увеличение объемов
наличных денег было связанно с
потребностями растущей экономики в
средствах расчета. При этом, спрос на
наличные деньги в дальнейшим начал
сдерживаться в связи с развитием в
Украине безналичных платежей.
Регулятор
также добавляет, что в начале этого года
на одного украинца в среднем припадает
по 70 банкнот, а монет - по 182 штуки. Это
монеты, которые находятся в обороте, а
именно - 1, 2 и 5 гривен. Не смотря на это,
среднее количество монет в стране на
одного гражданина на протяжении 2019 года
снизилась на 41%. Это произошло в связи
с изъятием из обращения разменных монет
- 1, 2 и 5 копеек, а также прекращением
выдачи монет в 25 копеек.
В
целом, в наличном обращении больше всего
находятся банкноты номиналом в 200 гривен
(23,4%) и монет по 10 копеек (28,9%). Еще почти
4 миллиона штук в обороте Украины крутятся
купюры в 1000 гривен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве проходит митинг у стен НБУ.
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