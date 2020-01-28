В НБУ подсчитали количество наличных денег в Украине

В наличном обращении уже с 1 января 2020 года находилось целых 425 миллиардов гривен. Из них, 2,6 млрд грн составляют монеты, передает пресс-служба Национального банка Украины в соцсети Facebook.



Как отмечается, всего в обороте находится 13,4 млрд штук монет и 2,9 млрд штук банкнот. Количество денег в начале нового, 2020 года, превысило количество, которое было в начале 2019 года, на 6,2%. Тогда сума "налички" составляла 400,1 млрд грн.

В пресс-службе НБУ подчеркивают, что в течение прошлого года увеличение объемов наличных денег было связанно с потребностями растущей экономики в средствах расчета. При этом, спрос на наличные деньги в дальнейшим начал сдерживаться в связи с развитием в Украине безналичных платежей.



Регулятор также добавляет, что в начале этого года на одного украинца в среднем припадает по 70 банкнот, а монет - по 182 штуки. Это монеты, которые находятся в обороте, а именно - 1, 2 и 5 гривен. Не смотря на это, среднее количество монет в стране на одного гражданина на протяжении 2019 года снизилась на 41%. Это произошло в связи с изъятием из обращения разменных монет - 1, 2 и 5 копеек, а также прекращением выдачи монет в 25 копеек.



В целом, в наличном обращении больше всего находятся банкноты номиналом в 200 гривен (23,4%) и монет по 10 копеек (28,9%). Еще почти 4 миллиона штук в обороте Украины крутятся купюры в 1000 гривен.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве проходит митинг у стен НБУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!