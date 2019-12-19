"Остановим Смолия": в Киеве проходит митинг у стен НБУ

В Киеве проходит очередной митинг у стен Нацбанка Украины. Демонстранты собрались у входа в НБУ на ул. Институтской. Об этом сообщает корреспондент издания "Комментарии".

По оценкам наблюдателей, общее количество митингующих составляет несколько сотен человек. Часть митингующих одеты в оранжевые жилеты. Люди держат в руках плакаты с требованиями сменить руководство Нацбанка и вернуть деньги обманутым вкладчикам. Среди участников акции клиенты банка "Хрещатик", "Дельта", "Финансы и кредит".

Ранее члены правления НБУ заявляли, что расценивают публичные акции как давление на руководство регулятора.





Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве больше месяца продолжаются стихийные митинги около здания НБУ.