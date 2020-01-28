Реальные зарплаты в Украине за год выросли более чем на 11%

Реальная заработная плата жителей Украины в течение 2019 года выросла на 11,3%. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.



В то же время, данные за ноябрь 2019 года по сравнению с данными за ноябрь 2018 года показали рост на 15,1%

Отмечается, что номинальная заработная плата в декабре-2019 по сравнению с декабрем-2018 выросла на 16% - до 12 264 грн. Кроме того, официальные данные свидетельствуют, что в ноябре 2019 года она составила 10 679 грн., в октябре – 10 727 грн., сентябре – 10 687 грн., августе – 10 573 грн.

Больше всего средние зарплаты штатных работников за год выросли в Николаевской (на 25,9%), Ровенской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Больше всего в декабре заработали жители Киева – 18 869 грн., а меньше остальных заработали в Черниговской области – 8851 грн.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство утвердило законопроект, который предусматривает компенсации в случае задержки выплат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!