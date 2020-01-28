Реальные зарплаты в Украине за год выросли более чем на 11%

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Реальная заработная плата жителей Украины в течение 2019 года
выросла на 11,3%. Об этом пишет "Корреспондент"
со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В то же время, данные за ноябрь 2019 года по сравнению с данными
за ноябрь 2018 года показали рост на 15,1%
Отмечается, что номинальная заработная плата в декабре-2019 по
сравнению с декабрем-2018 выросла на 16% - до 12 264 грн. Кроме того, официальные
данные свидетельствуют, что в ноябре 2019 года она составила 10 679 грн., в
октябре – 10 727 грн., сентябре – 10 687 грн., августе – 10 573 грн.
Больше всего средние зарплаты штатных работников за год выросли в Николаевской
(на 25,9%), Ровенской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%),
Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%),
Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской
(на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.
Больше всего в декабре заработали жители Киева – 18 869 грн., а
меньше остальных заработали в Черниговской области – 8851 грн.
Ранее "Комментарии" писали, что правительство утвердило
законопроект, который предусматривает компенсации
в случае задержки выплат.
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