В Евросоюзе сообщили, когда Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи

Украина выполнила необходимые условия для получения 500 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза и теперь Европейская комиссия начала осуществление внутренних процедур, необходимых для перечисления средств нашей стране. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.



Глава правительства также отметил, что решение о выделения финансирования Украине является определенным показателем доверия международных партнеров к украинской власти. Кроме того - это плюс поддержка внедряемого курса реформ и подтверждение достигнутой макроэкономической стабильности в Украине.

Ранее "Комментарии писали, что Гончарук на встрече с Верховным представителем ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Он отметил, что последней задачей Украины для начала переговоров по "промышленному безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, который парламент принял его еще в декабре.

В ближайшее время ожидается визит в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины до начала переговоров

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