В Евросоюзе сообщили, когда Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи

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Украина выполнила необходимые условия для получения 500 млн евро
макрофинансовой помощи Евросоюза и теперь Европейская комиссия начала
осуществление внутренних процедур, необходимых для перечисления средств нашей
стране. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.
Глава правительства также отметил, что решение о выделения
финансирования Украине является определенным показателем доверия международных
партнеров к украинской власти. Кроме того - это плюс
поддержка внедряемого курса реформ и подтверждение достигнутой макроэкономической
стабильности в Украине.
Ранее "Комментарии писали, что Гончарук на встрече с Верховным
представителем ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозепом Боррелем
обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Он отметил, что последней задачей
Украины для начала переговоров по "промышленному
безвизу" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны
органов рыночного надзора, который парламент принял его еще в декабре.
В ближайшее время ожидается визит в Украину предварительной
оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства
Украины до начала переговоров
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