Украина выполнила требования для получения второго транша помощи от ЕС

Для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС (MFA4) наша страна выполнила все необходимые условия. Это подтвердила Европейская комиссия, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается, данная оценка выполненных Украиной требований является предварительной. Это четвертая программа макрофинансовой помощи, а второй транш программы MFA4 составит 500 миллионов евро. По словам Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, это очень важно для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украиной и поддержки программы реформ.

В Министерстве финансов уверенны, что это поможет Украине держать стабильные государственные финансы.

Как известно, данную четвертую программу макрофинансовой помощи утвердил Европейский Союз еще в июне 2018 года. Ее объем составляет 1 млрд евро. Также программа была ратифицирована Верховной Радой в ноябре 2018 года, и уже через месяц, 11 декабря, наша страна получила первый транш в размере 500 миллионов евро.

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