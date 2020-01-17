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США дадут Украине деньги на флот

США выделили Украине финансовую помощь

сегодня, 08:54
Автор:

• Наталья Шевченко

Штаты в следующем месяце начнут финансировать оборонную помощь Украине, направленность которой - укрепление флота. Об этом сказал посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет "Укринформ".

Минобороны Америки предоставит Украине 250 миллионов долларов в 2020 году в рамках уже утвержденной помощи, кроме того, будет выделено еще 50 миллионов долларов. 

В 2019 году Америка передала нашей стране два патрульных катера класса Island. Вскоре Украине будут переданы еще три лодки. Кроме всего прочего, Штаты выделили Украине 448 миллионов долларов на экономическую помощь, из которых 115 миллионов будут направлены на обеспечение безопасности. Общая помощь США в 2020 году составила 698 миллионов долларов.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 300 млн долл. военной помощи и введение новых санкций против России.

Бюджет обязывает Администрацию президента ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также включают "Акт о защите гражданского населения Сирии". На меры по сдерживанию России в военной сфере предусмотрено более 700 млн долл.

 


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Источник: https://www.ukrinform.net/rubric-defense/2856121-yelchenko-ukraine-will-start-to-receive-us-military-assistance-in-february.html
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